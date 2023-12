La maestra Alessandra Celentano ha deciso di mettere alla prova quattro ballerini della classe di Amici: Kumo, Nicholas, Giovanni e Simone sono stati chiamati a preparare un assolo di danza classica per la prossima puntata. Tutti i titolari hanno protestato per questa assegnazione sostenendo che Alessandra si sarebbe solo "vendicata" di Emanuel Lo per le critiche che ha rivolto al suo alunno Dustin. Alcuni fan si sono schierati con la professoressa invitando i ragazzi a lavorare e a non lamentarsi per ogni cosa.

La risposta dei titolari alla maestra

Il compito che Emanuel Lo ha assegnato a Dustin la scorsa settimana è costato al ragazzo la sospensione della maglia e un 4 dalla sua insegnante. Contrariata dalle critiche che il collega ha rivolto al suo allievo su alcuni passaggi tecnici della coreografia, la maestra Celentano ha deciso di rispondere mettendo alla prova ben quattro titolari della classe.

Nel corso del daytime di Amici che è andato in onda il 4 dicembre, infatti, Kumo, Nicholas, Giovanni e Simone hanno scoperto che dovranno preparare un assolo di danza classica per lo speciale di domenica prossima.

Con questo compito Alessandro vuole dimostrare sia ai ragazzi che agli altri prof che tutti hanno delle carenze e che Dustin non si meritava gli attacchi che ha ricevuto in studio.

Lamentele e frecciatine alla docente di ballo

Tutti e quattro i ballerini coinvolti in questo compito hanno protestato: Nicholas, ad esempio, ha detto di essere stanco delle prove che la maestra continua a fargli preparare per dimostrare che non conosce la tecnica.

Kumo, dopo un iniziale sconforto, ha criticato la prof Celentano sostenendo che la sua mossa sarebbe solo una risposta piccata a ciò che Emanuel ha fatto con Dustin la settimana scorsa.

"La sua è una ripicca", hanno detto quasi all'unisono gli allievi ai quali Alessandra ha chiesto di preparare un assolo di danza classica pur sapendo già che non sono in grado di eseguirlo.

Il latinista della classe di Amici ha confidato in Raimondo e nel suo "no" alla preparazione di questo compito: se i tutor dei ragazzi si opporranno alla richiesta della collega, nessuno di loro si dovrà cimentare con questa difficile coreografia.

Il commento dei telespettatori e il quasi bacio tra Mida e Gaia

Sui social network sono apparsi i pareri discordati degli spettatori di Amici: da un lato c'è chi dà ragione agli allievi e dall'altro chi pensa che la maestra Celentano non abbia fatto nulla di male nell'assegnare un compito ai ballerini delle altre squadre.

"I compiti dovrebbero farli senza e non rifiutarli", "Fatelo e basta. Non lo sapete fare? Imparate e non trovate sempre giustificazioni", questi sono solo alcuni dei commenti che i fan hanno espresso su "X" a favore di Alessandra e contro Kumo, Nicholas, Simone e Giovanni.

L'ultima parte del daytime del 4 dicembre è stata dedicata al "quasi bacio" tra Gaia e Mida in casetta: la ballerina e il cantante sono sempre più vicini ma per ora non c'è ancora stato nulla oltre che uno scambio di tenerezze e abbracci.