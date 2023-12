Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara del 5 e 6 dicembre 2023 rivelano che Fikret si mostrerà a dir poco disperato e affranto per la morte della dottoressa Mujgan. L'uomo finirà per sentirsi in colpa, visto che ha preferito vendicarsi degli Yaman anziché pensare al suo futuro d'amore assieme alla donna.

Intanto Zuleyha deciderà di andare via dalla tenuta spezzando il cuore di Demir che, a sua volta, deciderà di rivolgersi a un investigatore per scoprire che fine abbia fatto la mamma di sua figlia.

La morte di Mujgan getta tutti nello sconforto

Nella puntata di martedì 5 dicembre la notizia della morte di Mujgan in seguito a un incidente aereo getterà tutti nello sconforto a Cukurova. La donna aveva scelto di mettersi in viaggio per raggiungere Istanbul, dove aveva accettato una nuova importante proposta di lavoro che le avrebbe permesso di iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

In particolare Fikret si mostrerà fortemente provato per quello che è accaduto, dato che ha perso la donna di cui si era follemente innamorato. Il fratellastro di Demir finirà per sentirsi in colpa, dato che sente di aver trascurato quella che poteva essere una bella storia d'amore per concentrarsi invece sul suo desiderio di vendetta e rivalsa nei confronti della famiglia Yaman.

Intanto Sermin riuscirà a trovare un documento di grande importanza che finirà per confermare l'ipotesi che era stata già fatta da Fusun: Sevda in realtà è Fatma, vale a dire la vera mamma di Umit. Nel frattempo Saniye, dopo aver cacciato via Gaffur dalla sua abitazione, deciderà di ascoltare le preghiere di Uzum che le chiederà di riaccoglierlo di nuovo nella loro abitazione e, alla fine, accetterà la proposta.

Demir indaga sul conto di Zuleyha

Le anticipazioni della puntata del 6 dicembre, invece, rivelano che Zuleyha deciderà di lasciare la tenuta dove ha vissuto fino a questo momento con Demir. L'uomo però non si arrenderà all'idea di averla persa, motivo per il quale deciderà di mettersi sulle sue tracce e ingaggerà un investigatore privato per avere informazioni su dove sia finita.

A villa Yaman, infine, arriverà un biglietto anonimo da parte di un uomo che sostiene di essere un testimone dell'omicidio di un bandito avvenuto all'interno della Yaman diversi giorni prima. Il ricattatore chiederà una somma di denaro in cambio del suo silenzio e Sevda deciderà di informare subito Zuleyha.

Un riepilogo sull'uccisione del bandito

Nelle puntate precedenti infatti c'era stata una rapina a villa Yaman: uno dei banditi aveva minacciato di fare del male al piccolo Adnan e a Sevda, pertanto per evitare il peggio Zuleyha era intervenuta e aveva ucciso l'uomo. A quel punto la giovane Altun e Sevda avevano seppellito il suo corpo, credendo di non essere viste da nessuno, ma in realtà la loro azione non era passata inosservata a un individuo misterioso, lo stesso che ben presto appunto le ricatterà.