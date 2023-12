Matthew e Ayle sono stati tra i protagonisti del daytime di Amici del 12 dicembre, quello dedicato in gran parte al provvedimento che i professori hanno preso per la mancata collaborazione degli allievi nel compito di squadra assegnato dalla produzione la scorsa settimana. Niente gara inediti per Ayle, sveglia presto per Matthew: i due alunni di Anna Pettinelli non hanno portato a compimento la prova insieme a Martina. Per quanto riguarda gli altri alunni, anche il team di Lorella Cuccarini non ha portato a termine il compito: per Mida, Sarah e Mew sette giorni senza cellulare.

Le lamentele dei titolari di canto

Come aveva anticipato Maria De Filippi nel corso dello speciale che è andato in onda domenica scorsa, i due alunni di Anna Pettinelli si sono rifiutati di aiutare Martina nella realizzazione del compito a squadre che la produzione ha assegnato una settimana fa.

In un video che è stato trasmesso in studio sono state racchiuse le lamentele di Ayle e Matthew per la prova che avrebbero dovuto preparare per rappresentare il loro team in puntata.

I cantanti hanno detto di non voler collaborare con la compagna nella rivisitazione di un brano del passato perché li avrebbe distratti dal loro percorso e anche perché avevano bisogno di riposare.

Sia Anna che Rudy hanno rimproverato i due ragazzi per l'atteggiamento che hanno avuto di fronte a una prova che era obbligatoria e che loro hanno "snobbato" ritenendosi superiori.

La decisione dei docenti

Matthew e Ayle hanno cercato di giustificare il loro comportamento, ma Anna non ha voluto sentire ragioni e ha dato a entrambi un provvedimento disciplinare: i cantanti non potranno partecipare alla gara inediti che si svolgerà in settimana.

Rudy, invece, si è complimentato con la sua squadra per aver portato a termine il compito e ha punzecchiato Matthew dicendogli: "Menomale che non sei più un mio allievo".

I ragazzi di Lorella (Mida, Mew e Sarah), invece, per sette giorni non potranno usare il telefono, sempre perché non sono riusciti a portare a termine il compito.

Il giorno dopo Matthew ha chiesto di poter parlare con Pettinelli e dopo essersi scusato ha ottenuto un ridimensionamento della punizione: farà la gara inediti, ma dovrà alzarsi alle 7 tutte le mattine e dimostrare ai vocal coach che è pentito di quello che ha fatto.

Anche Ayle ha chiesto scusa alla sua tutor, ma non ha avuto sconti.

Il percorso e il cambio di squadra

La punizione che Matthew ha ricevuto dopo la 12esima puntata di Amici è solo l'ultimo colpo di scena nel suo percorso all'interno della scuola.

Il ragazzo è entrato a far parte del cast a metà settembre e a volerlo è stato Rudy Zerbi. Dopo una buona partenza e ottimi piazzamenti in classifica nelle gare settimanali, però, il cantautore si è un po' perso.

Ha anche affrontato e vinto una sfida prima di fare un'inaspettata richiesta alla produzione: cambiare squadra e diventare alunno di Anna Pettinelli.

In questi mesi Matthew ha anche presentato al pubblico due suoi inediti: "Fammi" e "Ombre".