Tensione alle stelle nella puntata di Terra amara in onda sabato 23 dicembre in prima serata. L'attenzione sarà focalizzata sullo scontro tra Umit e Zuleyha, che finirà nel peggiore dei modi. Umit, ancora furiosa per il fatto che Demir l'abbia lasciata in malo modo e, per giunta, l'abbia fatta rapire per farla abortire (non sapendo che mentisse sulla sua gravidanza) rapirà Adnan. Il suo obiettivo è quello di scoprire dove si trovi Demir, completamente sparito nel nulla. Il bimbo verrà usato come merce di scambio, ma poco potrà fare Altun: nemmeno lei sa dove si trovi suo marito.

Intanto, Hakan viene informato da Abdulkadir riguardo morte del fratello Erkan e così decide di vendicarsi. Ci sarà da temere anche per la sorte di Uzum, che finirà in coma per colpa di un proiettile a lei non destinato. Gaffur e Saniye veglieranno su di lei, sperando che si possa risvegliare.

Terra amara serale di sabato 23 dicembre, anticipazioni: uno scontro che finisce male

Zuleyha, dopo la sparatoria alla villa nella quale la piccola Uzum è rimasta gravemente ferita, deve fare anche i conti con la scomparsa di Demir, che sembra essersi volatilizzato nel nulla. La disperazione fa fa padrona, ma non solo per lei. Anche Umit è fuori controllo e così pensa bene di rapire il piccolo Adnan con la complicità di Cumali.

Il suo intento è quello di usare il bambino come merce di scambio, convincendo Zuleyha a dirle dove si trovi Demir.

Peccato che Zuleyha sia all'oscuro quanto lei e che non le menta. Non sa che fine abbia fatto Demir e teme il peggio. Con un gesto veloce, Altun estrae un'arma e colpisce Umit, lasciandola esanime a terra e scappando con il suo adorato Adnan.

Il nuovo incubo di Zuleyha si chiama Betul

In queste puntate di Terra Amara, Betul si è presentata come una ragazza dolce e affezionata alla famiglia di Zuleyha, che l'ha accolta come se fosse una figlia. La sua vera natura è un'altra: vuole a ogni costo distruggere Altun e l'intera azienda Yaman. Fikret ha giurato di non essere l'acquirente del 25% delle quote societarie, ma senza essere creduto da Zukeyha.

Intanto, Abdulkadir informa Hakan che suo fratello Erkan è morto. Hakan decide così di trasferirsi a Cukurova per vendicarsi. La sua vita si intreccerà in maniera inestricabile con quella di Zuleyha.

Perché Zuleyha ha creduto all'amore di Demir

Sin dal suo primo incontro, Zuleyha ha odiato Demir, l'uomo che l'ha allontanata da Yilmaz, il suo umico amore. Dopo l'incidente fatale che ha causato la morte di Yilmaz, c'è stato un salto temporale in Terra amara che ha visto Zuleyha felice e innamorata accanto a Demir, fatto inspiegabile per i telespettatori, dopo tutto il male che le ha fatto. Ma non solo.

Altun lo ha anche perdonato per il tradimento con Umit, scegliendo di stare al suo fianco. Ci si chiede perché.

Forse, essendo diventata più consapevole di cosa sia l'amore e la sicurezza famigliare, Zuleyha ha voluto dare una possibilità a Yaman, che si è mostrato comprensivo e molto più dolce. O forse chissà, Altun è una di quelle 'donne che amano troppo' ben conosciute nell'ambito della psicologia, che hanno la necessità di immolarsi a eroine pur di ricevere qualche briciola d'amore.