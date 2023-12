Alberto Palladini mostrerà un lato del suo carattere decisamente nascosto negli episodi Un posto al sole in onda dal 18 al 22 dicembre. L'avvocato, infatti, si lascerà andare alla tristezza per la lontananza da suo figlio Federico e Niko proverà in tutti i modi a scuoterlo. Nel frattempo Marina e Roberto si recheranno in Polonia per mettere in atto il loro piano atto a separare Ida dal piccolo Tommaso.

Alberto sempre più in crisi per la lontananza da Federico

Niko proverà a scuotere Alberto, ma lui, sembrerà non essere in grado di superare questo momento difficile e come si evince dagli spoiler settimanali Un posto al sole, mostrerà tutta la sua fragilità dovuta alla lontananza forzata da Federico.

Infatti l'avvocato in seguito alla fuga di Clara con il figlioletto si lascerà andare e finirà in una spirale negativa che non sembrerà avere fine, alla quale il giovane Poggi proverà a porre rimedio.

Nel frattempo Marina e Roberto si recheranno in Polonia con Ida con l'intenzione di portare a termine il piano che hanno in mente. I due conosceranno la famiglia della ragazza e scopriranno le terribili condizioni in cui ha vissuto fino a poco tempo prima e così saranno ancora più decisi a mettere in atto il loro piano per il quale hanno intrapreso quel viaggio. Ida, invece, continuerà ad ignorare il vero motivo del viaggio e non farà altro che pensare al momento in cui tornerà a Napoli e potrà ricongiungersi con Diego, mentre Roberto deciderà di andare fino in fondo nonostante Marina inizi a mostrare delle insicurezze.

Silvia scopre che Michele ha aiutato Nunzio a salvare il Vulcano

Mariella e Guido si renderanno conto che Speranza, nel vano tentativo di non soffrire troppo, sembrerà non voler accettare che tra lei e Samuel è tutto finito. Il ragazzo, invece, andrà in confusione nel momento in cui Micaela non reagirà come lui si aspettava alla notizia di aver chiuso con Speranza per stare con lei.

Nel frattempo, Michele darà l'impressione di soffrire la presenza di Giancarlo nella vita di Silvia e Rossella, la quale in seguito ad un commento poco felice dell'uomo, deciderà di fare una rivelazione alla madre.

Silvia, in tal modo, verrà a sapere che l'ex Michele ha prestato il denaro a Nunzio per poter salvare il Vulcano e rimarrà molto colpita dal suo gesto mentre Mariella comincerà a vedere scenari romantici.

Poco dopo, Serena che non riuscirà proprio a capire perché la vigilessa ce l'ha così tanto con Micaela, scoprirà finalmente il motivo di tanto astio.

Ida viene separata da Tommaso e soffre molto

Roberto e Marina stringeranno un accordo con la zia di Ida [VIDEO] e subito dopo decideranno di lasciare la Polonia senza la giovane. Da quel momento in poi, per la ragazza, il ritorno nella sua terra si trasformerà in un incubo. Il piano di Ferri e consorte andrà a gonfie vele mentre la povera Ida rimasta in Polonia perché costretta con l'inganno, soffrirà moltissimo la separazione dal piccolo Tommaso. Diego, invece, non essendo a conoscenza di ciò che è accaduto, attenderà con ansia il suo ritorno.

Nel frattempo Giulia si preparerà ad andare in Sicilia per trascorrere il Natale con sua figlia Angela, Franco e la piccola Bianca, ma non riuscirà a non preoccuparsi per Luca.

Intanto, Alberto sembrerà sempre più disperato per la lontananza da suo figlio, mentre Clara inizierà a provare inquietudine di fronte alle prospettive di vita che Eduardo le offrirà.

Infine Mariella, spingendo Silvia a riflettere su ciò che realmente prova nei confronti di Michele, creerà in lei dei dubbi esistenziali importanti.

Ipotesi future, Silvia può tornare con Michele

Silvia, come detto, a causa di Mariella che la spingerà a riflettere sui sentimenti che realmente prova nei confronti di Michele, entrerà in una vera e propria crisi esistenziale. La donna, infatti, da quel momento in poi, non farà altro che chiedersi se ciò che prova per l'attuale compagno Giancarlo sia vero amore o se si è legata a lui soltanto perché lui l'ha fatta sentire nuovamente importante e desiderata ed ha dunque deciso di lasciare suo marito pur non essendo certa che fosse la strada giusta.

Alla luce di questo dubbio che attanaglierà e non poco la giovane Graziani è ipotizzabile che la donna si guarderà dentro a fondo finendo per scoprire che, in realtà, non ha mai smesso di amare Michele e decida dunque di tornare con lui.