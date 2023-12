L'appuntamento con il daytime di Amici 23 si ferma nella giornata dell'8 dicembre 2023. Alle ore 16:10 non ci sarà spazio infatti per una nuova puntata che racconterà le vicende dei concorrenti protagonisti della scuola più famosa d'Italia, bensì andrà in onda un appuntamento speciale con La Promessa.

I fan del talent show, però, possono stare tranquilli perché la trasmissione di Maria De Filippi ritornerà nuovamente il 10 dicembre con un nuovo speciale domenicale.

Cambia la programmazione di Canale 5 dell'8 dicembre: Amici 23 si ferma

Il palinsesto di Canale 5, per la giornata di venerdì 8 dicembre, subirà delle modifiche nella prima parte del pomeriggio: a farne le spese saranno le trasmissioni di Maria De Filippi.

Alle 14:45 si fermerà infatti l'appuntamento con Uomini e donne e poi a seguire non ci sarà spazio per il nuovo daytime del talent show che tutti i giorni appassiona una media di circa 1,9 milioni di spettatori.

Al loro posto, eccezionalmente per questa giornata festiva, ci sarà spazio per la messa in onda di una puntata speciale della soap spagnola La Promessa, in onda subito dopo Terra amara e fino all'inizio di Pomeriggio 5, in programma come sempre per le 17:00.

La nuova puntata del talent show prevista domenica 10/12 su Canale 5

Maria De Filippi e i vari protagonisti del talent show saranno comunque in studio in questa giornata festiva dell'Immacolata, per registrare il nuovo speciale che andrà in onda domenica pomeriggio.

Il 10 dicembre, infatti, è prevista la regolare messa in onda del talent show su Canale 5, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16:30: da lunedì 11 dicembre invece riprenderà la regolare messa in onda nel daytime pomeridiano, subito dopo Uomini e donne.

Al centro di questo nuovo speciale ci saranno le sorti del ballerino Dustin al quale, nella passata puntata, è stata sospesa la maglia per un compito ritenuto insufficiente: adesso dovrà dimostrare di essersi impegnato per tutta la settimana e di meritarsi ancora la maglia.

Cosa è successo nell'ultima puntata del daytime del 7 dicembre

In attesa del verdetto su Dustin, durante l'ultima puntata del daytime del 7 dicembre c'è stato spazio per le temutissime pagelle della professoressa Alessandra Celentano, che ha deciso di mettere alla prova i ballerini presenti nella scuola sul tema "definizione e tonicità muscolare".

Tra i più bersagliati c'è stato Nicholas, il ballerino del team di Raimondo Todaro, che si è portato a casa una serie di voti insufficienti.

"Tanto ha detto che non sarò mai un ballerino, mi aspetto tutti una serie di zero", ha sbottato il ballerino che più volte è stato messo in discussione dalla temutissima insegnante di danza classica per le sue "scarse qualità" artistiche.