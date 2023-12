Slitta la registrazione della nuova puntata di Amici 23 che, questa settimana, non è in programma come sempre di giovedì pomeriggio.

Maria De Filippi, i prof e i concorrenti protagonisti di questa edizione si ritroveranno in studio venerdì 8 dicembre per registrare l'appuntamento che andrà poi in onda domenica 10 dicembre in tv.

Al centro dell'attenzione ci saranno le sorti del ballerino Dustin, dopo che la prof Celentano aveva deciso di sospendergli la maglia e metterlo a rischio eliminazione dal cast del talent show.

La nuova registrazione di Amici 23 slitta a venerdì 8 dicembre

Eccezionalmente per questa settimana cambia la programmazione legata alle registrazioni di Amici, che subirà delle modifiche e passerà dal giovedì al venerdì pomeriggio.

Pur essendo un festivo si registrerà l'8 dicembre, come sempre nel primo pomeriggio, mentre per vedere l'appuntamento in tv bisognerà attendere domenica 10 dicembre.

Il talent show prosegue con successo la messa in onda nel pomeriggio festivo di Canale 5 dove continua a registrare una media di quasi tre milioni di spettatori a settimana e punte del 25% di share.

Dalla prossima settimana, invece, le riprese del talent show dovrebbero essere effettuate nuovamente di giovedì pomeriggio.

Dustin scoprirà il suo destino nella prossima puntata del talent

Al centro dell'attenzione ci saranno le sorti di Dustin. Il ballerino è stato messo alla prova da Emanuel Lo con una sfida che non lo ha convinto fino in fondo, così come non ha conquistato la prof Alessandra Celentano.

Proprio per questo motivo l'insegnante di ballo ha deciso di sospendergli la maglia, dopo avergli dato un'insufficienza in pagella.

A questo punto Dustin sarà chiamato a esibirsi nel corso della nuova registrazione del talent show per dimostrare di essersi impegnato per tutta la settimana per riconquistare la fiducia dell'insegnante.

Dopo essersi sottoposto al giudizio di Alessandra Celentano, scoprirà se potrà proseguire il suo percorso nella scuola oppure uscire di scena dal cast.

Cosa è successo nella puntata di domenica 3 dicembre

In attesa del verdetto finale sul ballerino, durante l'ultima puntata del talent show trasmessa in tv domenica 3 dicembre c'è stata l'eliminazione di Holy Francisco.

Il cantante si è posizionato ancora una volta in fondo alla classifica settimanale e questa volta la prof Anna Pettinelli ha deciso di non fargli sconti: ritenendo poco sufficiente il suo impegno nella scuola ha preferito liberare il suo banco.