Andreas Muller ha reagito nelle ultime ore ad alcuni commenti negativi comparsi in rete in merito all'ospitata a Verissimo, prevista domenica 10 dicembre, che lo vedrà protagonista insieme a Veronica Peparini per parlare della gravidanza in corso. "Mi ero ripromesso di non cadere più nella trappola delle malelingue", ha scritto l'ex ballerino di Amici spiegando che è importante parlare delle gravidanze a rischio con l'obiettivo di sensibilizzare sull'argomento.

Oltre ai commenti negativi anche molte parole d'affetto nei confronti della coppia.

Silvia Toffanin ospiterà Veronica e Andreas per parlare della gravidanza in corso

Veronica Peparini e Andreas Muller saranno dunque ospiti di Verissimo con un collegamento video. Sulla pagina ufficiale del programma condotto da Silvia Toffanin alcuni follower hanno però commentato in modo negativo l'ospitata e la reazione del ballerino non si è fatta attendere.

Nelle sue storie Instagram, l'ex ballerino di Amici ha così risposto a uno dei tanti commenti ricevuti, spiegando che andrà in tv con la compagna perché è importante sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema tanto delicato. Le gravidanze gemellari a rischio come quella che sta portando avanti Veronica Peparini devono essere infatti costantemente monitorate e seguite da specialisti ed esperti.

La risposta di Andreas ai fan che non gradiscono l'ospitata in tv

Tra i commenti sulla pagina di Verissimo si leggono lamentele dei fan del programma che vorrebbero ospiti diversi: "Ogni settimana le stesse persone". Altri hanno criticato Veronica Peparini e Andreas Muller per la loro presenza in televisione in un momento delicato della loro vita.

"Con una gravidanza a rischio non mi azzarderei ad andare in tv", "A chi può interessare?", "Se va male qualcosa la colpa è degli invidiosi", si legge. Andreas Muller ne ha pubblicato uno per dare la propria risposta. "Giusto per guadagnare due euro visto quanto gli è costata la gravidanza": il ballerino ha riportato questo commento nella sua storia, per spiegare il vero motivo che spinge la coppia a parlare al pubblico di questo periodo così speciale per la loro vita.

"Mi ero ripromesso di non cadere più nella trappola delle malelingue", ha scritto Andreas, "ma quando parlate senza sapere è giusto dare delle spiegazioni. Le persone giuste e i posti giusti possono salvare le vite o perlomeno provarci", ha scritto Andreas, spiegando dunque il perchè della loro 'presenza' in tv. Sensibilizzare ed aiutare chi sia nella stessa situazione sua e della compagna.

L'importanza degli specialisti nelle gravidanze a rischio

Il 7 dicembre è stata la giornata dedicata alle gravidanze gemellari con Veronica Peparini e il suo compagno chiamati a sensibilizzare sull'argomento, dato che stanno vivendo in prima persona gli ostacoli di questa situazione. La coppia sarà in collegamento anche per non affaticare lei evitando dunque di affrontare un viaggio per andare fisicamente in trasmissione.

Veronica sta portando avanti la gravidanza con continui controlli ed è seguita da specialisti pronti ad intervenire: tanti, accanto a quelli negativi, anche i commenti positivi che hanno mandato un abbraccio virtuale ai due.