Nelle prossime puntate di Beautiful in programma da lunedì 18 a sabato 23 dicembre in prima visione tv, Liam Spencer avrà una forte discussione con Thomas a causa del piccolo Douglas. Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood), invece, tiferà per il ritorno di fiamma tra suo padre Ridge e Taylor Hayes.

Anticipazioni Beautiful: Liam affronta Thomas

Liam (Scott Clifton) dirà a Thomas che è sbagliato togliere Douglas a Hope (Annika Noelle) a causa dei suoi problemi mentali avuti in passato, ma il fratello di Steffy non vorrà sentir ragioni assicurando di essere cambiato in meglio.

Lo stilista inoltre dichiarerà che non permetterà a nessuno di mettere i bastoni tra lui e Douglas. Per questo motivo, Liam ribadirà la sua intenzione di proteggere Hope e il figlio adottivo ad ogni costo.

Sheila, intanto, dirà a Deacon di provare un senso materno nei confronti di Finn. L'ex detenuto a questo punto consiglierà alla criminale di non illudersi in quanto non potrà mai avere un rapporto con suo figlio e suo nipote. Sheila però giurerà a sé stessa che le cose molto presto cambieranno.

Steffy tifa per il ritorno tra Taylor e Ridge

Paris, nel frattempo, farà da modella per i nuovi abiti disegnati da Zende, Ridge e Thomas. Proprio quest'ultimo consiglierà a suo padre di abbandonare la casa di Brooke e trasferirsi in quella di Eric.

Hope e sua madre, invece, parleranno della situazione con Douglas. La donna incoraggerà sua figlia a concentrarsi su Douglas e non pensare ai suoi problemi coniugali con Ridge.

Steffy crederà che suo padre e Taylor siano fatti l'uno per l'altra. La madre di Hayes ammetterà che sarebbe molto felice se i loro genitori tornassero insieme.

In questo frangente, Taylor ripenserà al bacio che si era scambiata con Ridge a Monte Carlo.

Hope avrà paura di intraprendere una dura battaglia legale per ottenere l'affidamento di Douglas. Per questo motivo, Liam sarà sempre più convinto che Thomas sia nuovamente entrato nella testa di sua moglie quando si rifiuterà di riportare Douglas a casa.

Liam dividerà Thomas e Hope? Ipotesi future di Beautiful

Le paure di Liam diventeranno certezze nel corso delle prossime puntate di Beautiful. Dalle trame future della soap opera si apprende che Hope e Thomas torneranno ad essere una coppia. I due potrebbero decidere di rendere pubblica la loro storia d'amore in occasione di una festa per celebrare la carriera di Eric. Non si esclude che Hope chieda a Thomas di convivere e che Liam si metta in mezzo per dividerli, ancora innamorato dell'ex moglie.