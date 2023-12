Nelle prossime puntate di Terra Amara che andranno in onda martedì 12 e mercoledì 13 dicembre Fekeli avanzerà una domanda di adozione per Kerem Ali. Intanto Umit confesserà a Fikret di essere incinta e gli chiederà di aiutarla a fuggire, ma l'uomo sarà costretto a tornare urgentemente a villa Fekeli. Successivamente un avvocato vorrà portare via il figlio di Mujgan. Infine Nazire avviserà Ali Rahmet della malattia del bambino: l'uomo decidera di portare Kerem Ali in ospedale dove scoprirà che è affetto da meningite, costringendolo a trascorrere la notte in terapia intensiva.

Umit chiede aiuto a Fikret per sfuggire dall'ira di Demir

Nell'episodio che andrà in onda martedì 12 dicembre Fekeli prenderà la decisione di avanzare una domanda di adozione per Kerem Alì. Tuttavia, l'uomo metterà a corrente Luftiye circa le sue preoccupazioni sulla presenza del fratello e la mamma di Mujgan che potrebbero legittimamente portare via il bambino e la sua eredità.

Umit temendo una minaccia imminente alla sua incolumità da parte di Demir, si rivolgerà a Fikret confessandogli la gravidanza e con questo presupposto avanzerà una richiesta d'aiuto per sfuggire dall'ira del signor Yaman che la sta cercando per costringerla ad abortire. A questo punto il nipote di Fekeli si offrirà di aiutarla a fuggire.

Tuttavia, la sua prontezza sarà improvvisamente interrotta da una chiamata urgente che lo costringerà a tornare precipitosamente alla proprietà di Fekeli.

Un avvocato vuole portare via Kerem Ali da Fekeli

Nell'episodio che andrà in onda mercoledì 13 dicembre un avvocato si presenterà alla proprietà con l'intenzione di prendere con sé Kerem Ali.

Tuttavia, la resistenza e la determinazione di coloro che si prendono cura del bambino respingeranno il tentativo con fermezza.

Intanto Nazire avvertirà Fekeli dell'aggravarsi delle condizioni di salute di Kerem Ali. In risposta a questa allerta, Fikret insieme agli zii del bambino, si mobiliterà tempestivamente e lo trasporterà di corsa all'ospedale più vicino.

Tuttavia, l'ansia si diffonderà quando si scoprirà che Kerem Ali è affetto da meningite, costringendolo a trascorrere la notte in terapia intensiva.

Riassunto dell'episodio precedente di Terra amara

Nella puntata precedente in onda l'11 dicembre la dottoressa viene privata di reddito per essere stata sospesa dalla Direzione Sanitaria a causa dello scandalo delle foto che la ritraevano in situazioni intime con il signor Yaman. Proprio per questo motivo Umit sta cercando di fuggire lontano da Demir e da Cukurova. Tuttavia, durante il tentativo di fuga perde i soldi che le erano stati forniti dalla madre Sevda e si trova costretta a cercare aiuto a Fikret. Nel frattempo Saniye decide di licenziare Cumali, sospettato di aver infastidito la piccola Uzum.