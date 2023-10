Terra Amara avrà un cambio di programmazione nelle prossime settimane: dal 5 novembre, infatti, la soap opera turca verrà mandata in onda su Canale 5 anche nella prima serata della domenica.

In questo modo la rete ammiraglia Mediaset proverà quindi a fare concorrenza a Fabio Fazio, ora sul Nove con il suo "Che tempo che fa", ma anche alla programmazione Rai della prima serata della domenica.

Cambio di programmazione per Terra smara: in onda anche di domenica in prima serata

A partire dal 5 novembre, la soap opera turca Terra amara subirà una variazione nella programmazione della propria messa in onda: oltre all'ordinaria trasmissione pomeridiana dal lunedì al venerdì dalle ore 14:10 alle 14:45 e del sabato dalle ore 14:15 alle 16:30, infatti è prevista infatti la messa in onda anche la domenica in prima serata.

Da settimane Mediaset rifletteva sulla possibilità di collocare Terra amara in prima serata, in particolare una voce in tal senso circolava da metà settembre. La decisione ora è arrivata dopo i risultati al di sotto delle aspettative di "Caduta libera", il game show di Gerry Scotti, recentemente trasmesso in prima serata su Canale 5 la domenica sera. Andrà invece in onda il mercoledì la trasmissione "Io Canto Generation", sempre condotta da Gerry Scotti, che secondo alcune voci in origine avrebbe dovuto avere lo spazio domenicale.

Terra amara, che nelle ultime puntate ha superato lo share del 28% nel daytime delle ore 14, con quasi 3 milioni di spettatori, avrà quindi ora la possibilità confrontarsi con il prime time di Canale 5.

La concorrenza di Mediaset a Fabio Fazio e alla Rai

La scelta di Mediaset di collocare nella prima serata della domenica la soap opera turca, rappresenta un tentativo di fare concorrenza al programma "Che tempo che fa" di Fabio Fazio, trasmesso attualmente sul canale Nove, dopo anni di messa in onda sulla Rai.

Inoltre, la soap opera turca, dovrà vedersela sul piano degli ascolti anche con i programmi della Rai, come la fiction Cuori su Rai 1 e il programma di approfondimento Report su Rai 3.

Le anticipazioni di Terra amara del 5 novembre

Secondo le anticipazioni, nella puntata che verrà mandata in onda il 5 novembre, Fikret sarà sempre più vicino a Mujgan, fino al punto di raccontargli la verità sulle proprie origini: l'uomo, infatti, rivelerà che il suo vero padre è in realtà Adnan Yaman senior e quindi non il fratello di Ali Ramet Fekeli.

Intanto Zuleyha e Demir verranno immortalati insieme in delle foto pubblicate sui dei giornali, quindi a Cukurova si spargerà la voce di un loro ritorno di fiamma.