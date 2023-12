Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono nuovamente avvicinati al Grande Fratello. Durante la giornata di martedì, l'attrice ha avuto un momento di sconforto tanto da ipotizzare un addio dal programma per tornare dai suoi figli. Tra i coinquilini che hanno cercato di consolarla c'è stato Garibaldi: i due dopo aver scambiato alcune chiacchiere si sono lasciati andare in un tenero e lungo abbraccio.

Torna il sereno tra i 'Beabaldi'

In questi giorni Beatrice Luzzi è nuovamente al centro delle polemiche per via di alcune discussioni con Massimiliano Varrese e Sara Ricci.

Inoltre la concorrente, dopo aver ricevuto una sorpresa dai figli, era sembrata intenzionata ad abbandonare il reality show.

Nel pomeriggio di martedì, Beatrice in un momento di sconforto ha intanto trovato Giuseppe Garibaldi a consolarla. Dopo averla raggiunta in camera, i due hanno cominciato a parlare anche su quella che era stata la loro frequentazione all'interno della casa di Cinecittà a inizio autunno.

In particolare, Luzzi ha rimproverato l'amico per avere mancato di sensibilità in alcune occasioni: "Ti sei fatto condizionare, non ci hai protetti". Dal canto suo Garibaldi ha preferito non dire nulla, ma si è limitato ad abbracciare la coinquilina e ha esclamato un "ti voglio bene".

Il commento di Federico e Vittorio su Beatrice e Giuseppe

Tra gli altri concorrenti che hanno espresso un commento sul rapporto fra Beatrice e Giuseppe ci sono anche Federico Massaro e Vittorio Menozzi, i quali si sono confrontati su questo argomento durante una sauna.

In particolare Vittorio ha affermato che tra i due ci sarebbe ancora un sentimento, ma che entrambi sono frenati dalle varie incomprensioni e tensioni vissute nel corso delle scorse settimane: “Lei è offesa che lui l'ha lasciata in diretta, e lui dice che lei l'ha usata (...) Se continuano così non riusciranno ad andare d'accordo o almeno ad avere un rapporto civile”.

Federico ha invece riconosciuto in entrambi gli inquilini un forte carattere e si è augurato che tra loro possa tornare il sereno. “Qui dentro dovremmo viverci come una famiglia”.

Fan divisi su Luzzi e Garibaldi

La nuova vicinanza tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi non è passata inosservata sui social, dove i fan sono sembrati divisi sull'argomento.

In particolare su X molti utenti si sono detti felici per un eventuale ritorno di fiamma fra loro. Un telespettatore ha ammesso di essersi commosso nel vedere l'abbraccio tra i due. Un altro invece ha riportato una conversazione di Fiordaliso in cui ha affermava che Beatrice Luzzi non avrebbe mai giocato di strategia nei confronti di Giuseppe.

C'è anche chi ha fatto notare che Garibaldi parlando con Anita Olivieri in precedente aveva detto di essere pronto a intraprendere una relazione seria. Infine qualche fan ha ipotizzato che invece i due concorrenti si siano avvicinati solamente per strategia di gioco.