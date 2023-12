Marcella Bonifacio, madre della gieffina Greta, è stata protagonista nelle scorse ore di un'intervista radiofonica nella quale ha preso le distanze da Mirko Brunetti e si dice contraria a un loro eventuale futuro ritorno di fiamma. La mamma dell'attuale concorrente del Grande Fratello si è inoltre accodata al pensiero di molti fan, ovvero che Brunetti sarebbe ancora innamorato di Vatiero, e che lei è disposta ad andare fino a Cinecittà per impedire alla figlia di tornare con l'ex, il quale non la starebbe tutelando in nessun modo.

Le frecciatine della signora Marcella all'ex concorrente

"Mirko non è chiaro, mi ha delusa", ha esordito così Marcella Bonifacio - la mamma di Greta - nell'intervista che ha rilasciato il 12 dicembre a Turchesando, il programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi e Gabriele Parpiglia. La signora Marcella ha anche parlato della telefonata che Brunetti le ha fatto il giorno dopo essere tornato nella casa del GF per un confronto definitivo con Perla. "Questi ragazzi si amano e mia figlia è stata tradita", ha aggiunto.

Secondo la donna i fan non dovrebbero prendersela con Greta se la coppia non si è ritrovata: "Sono sicura che andranno tutti e tre in discoteca insieme quando lei ci metterà un punto".

La signora Marcella, inoltre, ha sostenuto che Mirko non sarebbe sincero né con sé stesso né con il pubblico e che 'prima o poi la sua maschera da buono cadrà'.

Il retroscena sull'ingresso nella casa

La signora Marcella ha punzecchiato Mirko, ipotizzando che lui sapeva dall'inizio che sia Perla che Greta sarebbero diventate concorrenti del GF, poi ha aggiunto che sua figlia non voleva accettare la proposta della produzione ma che è stata lei a convincerla a mettersi in gioco.

"Lui ama ancora Perla e andrei in puntata per dire a Greta di darsi una svegliata. La realtà è che Mirko è innamorato di Perla e lo abbiamo visto tutti", ha detto ancora la mamma dell'influencer in radio.

Quando Parpiglia le ha chiesto come reagirebbe a un eventuale ritorno di fiamma tra Brunetti e sua figlia, Bonifacio ha risposto: "Se si riavvicina mi butto con il paracadute e vado a prenderla".

Il ripensamento e il parere dei fan

Ignara del fatto che sua mamma non vorrebbe rivederla in coppia con Mirko, nella casa del GF Greta si è lasciata andare a delle inaspettate dichiarazioni sull'ex fidanzato. "Non immagino la mia vita senza di lui", ha detto la concorrente poche ore dopo aver assistito al confronto definitivo tra Brunetti e Perla.

Alcuni fan del reality-show hanno storto il naso di fronte a queste affermazioni, soprattutto perché sembrano cozzare con le tante frecciatine che Rossetti ha lanciato all'ex da quando è stato eliminato dal gioco. "La sua falsità è allucinante", "Ditele che deve studiare meglio il copione", "Che ridicola, adesso lo ama", "Ieri diceva che si era tolta un peso", "Incoerente, finta, furba", questi sono alcuni dei pareri negativi che gli utenti di "X" hanno espresso sull'ennesimo ripensamento di Greta.