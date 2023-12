A neppure una settimana dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Greta ha avuto un primo crollo emotivo. Confrontandosi con Rosy non ha trattenuto le lacrime parlando della sofferenza che Perla sta provando vedendola vicina a Mirko come quando erano a Temptation Island. Ciro Petrone ha commentato con una frecciatina il pianto di Rossetti e su Instagram in tanti si sono schierati con lui e a protezione di Vatiero.

Lo sfogo tra le mura di Cinecittà

Se da un lato non perde l'occasione per punzecchiare Mirko nella casa del GF, dall'altro Greta sembra consapevole della sofferenza che Perla prova di fronte ad alcuni suoi comportamenti.

Mentre gli altri festeggiavano il compleanno di Marco e Grecia, Rossetti si è appartata con Rosy e si è lasciata andare a un pianto liberatorio.

Rosy ha ricordato all'influencer che è entrata in gioco per se stessa e non per il "triangolo": "Non sei qui per riprenderti qualcosa, quindi parla più di te perché per ora non lo stai facendo".

"Devo pensare a me e non alla sofferenza di Perla, che non è dovuta da me ma da lui (Mirko)", ha replicato l'ex tentatrice tra le lacrime.

Greta si è accorta che Vatiero sta male ogni volta che lei si avvicina a Brunetti e anche per questo non intende fare passi avanti nei confronti dell'ex fidanzato.

"Mi dispiace per lei anche se sembro menefreghista", ha spiegato la ragazza.

La frecciatina di Ciro da fuori la casa

La pagina Instagram del programma ha caricato un video che riassume parte del discorso che Greta ha fatto con Rosy su Perla, e tra i tanti commenti che sono stati pubblicati spicca quello di un ex concorrente di quest'edizione.

"Troppo facile così, troppo sveglia", ha scritto Ciro Petrone sotto al post, non nascondendo così la sua preferenza per Perla e il desiderio che ha che Mirko possa ricongiungersi con lei.

Quindi la frecciatina che ha lanciato a Greta (come se volesse passare per la vittima della situazione) è coerente con il suo pensiero di sempre.

Il parere di chi guarda il reality show

Ciro non è l'unico a essersi schierato contro Greta e le lacrime che ha versato nelle scorse ore nella casa del GF.

"Questa ragazza è veramente furba", "Le lacrime più false del mondo", "Certo, ti crediamo tutti", "Falsa, falsissima", "Si è studiata un copione", questi sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi sotto al video Instagram in cui Rossetti si dice dispiaciuta per la sofferenza di Perla.

In tutto questo Mirko sembra sempre più confuso e le sue ex fidanzate stanno prendendo altre strade: Greta sta instaurando un bel rapporto sia con Federico che con Vittorio, Perla sta legando tanto con Marco e Letizia.