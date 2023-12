Silenzio su Gemma Galgani nelle prossime puntate di Uomini e donne in programma su Canale 5.

La dama torinese si è ritrovata messa in disparte durante le ultime registrazioni di questa edizione, dato che per lei non sono arrivati nuovi pretendenti interessati a conoscerla.

Invece Cristian si dirà stufo dell'atteggiamento di Virginia, dopo che la ragazza avrà l'ennesima reazione esagerata e abbandonerà lo studio. Il tronista ammetterà davanti a tutti di non essere più disposto ad andare a recuperare le sue corteggiatrici.

Cristian lascia andare via Virginia

Cristian deciderà di portare in esterna Valentina e insieme si godranno un momento di tenerezza, scandito anche dall'arrivo di un bacio appassionato.

Una scena che manderà su tutte le furie l'altra pretendente, Virginia, al punto da spingerla ad abbandonare lo studio visibilmente arrabbiata.

Questa volta, però, il tronista ammetterà di essere stufo dei suoi atteggiamenti, dato che questa settimana aveva deciso di portarla in esterna ma Virginia non si è presentata.

Per tale motivo Cristian comunicherà che non intende andare a cercarla fuori dallo studio e questa volta la lascerà andare, stanco di dover essere sempre lui a fare il primo passo e andare incontro ai "capricci" delle sue pretendenti.

Cala il silenzio su Gemma Galgani: anticipazioni Uomini e donne

Tra Roberta e Alessandro, invece, ritornerà il sereno dopo che la dama aveva annunciato di voler troncare il loro rapporto.

Il cavaliere riuscirà a riconquistare la sua fiducia e a quel punto decideranno di continuare a frequentarsi e organizzare nuovi incontri fuori dallo studio del talk show.

Silenzio sulle vicende di Gemma Galgani, che nel corso delle prossime puntate non si ritroverà al centro dell'attenzione per le sue nuove vicende sentimentali.

In studio non arriveranno nuovi cavalieri interessati a conoscerla e di conseguenza la dama verrà messa in disparte.

Maria De Filippi bacchetta Gemma e i fan la appoggiano

Il silenzio su Gemma non passerà inosservato, dato che in una delle ultime puntate trasmesse in tv Maria De Filippi si è lasciata andare a una sfuriata nei confronti della dama, tanto da mettere in discussione la sua autenticità.

La conduttrice ha avuto da ridire in merito al ritrovato interesse di Gemma nei confronti del suo ex Silvio, tanto da ammettere che le è sembrato tutto particolarmente costruito e artefatto.

Parole che hanno entusiasmato i fan social della trasmissione, molti dei quali si dicono stufi delle vicende di Gemma in trasmissione e si augurano di poter assistere al più presto alla sua uscita di scena dal cast del trono over.