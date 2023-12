Sabato 16 dicembre Mirko tornerà nella casa del Grande Fratello per un confronto con Greta: è stato Alfonso Signorini ad anticiparlo nel corso della puntata di lunedì. A quanto pare la ragazza è pronta a tutto per amore di Brunetti, tant'è che in queste ore ha dichiarato che si ritirerebbe subito dal gioco se lui le dicesse di volerla nuovamente come fidanzata. Perla, invece, inizia a convincersi che l'ex potrebbe averle mandato un messaggio dall'esterno tramite un aereo firmato Ciro, Angelica e fan.

Le dichiarazioni prima del confronto

Da qualche giorno a questa parte Greta continua a dichiarare amore a Mirko in tutti i modi: dopo aver sentito il ragazzo mettere un punto alla storia con Perla, l'influencer si è fatta coraggio e ha palesato i sentimenti che ha tenuto per sé per settimane.

Consapevole del fatto che sabato sera avrà un faccia a faccia definitivo con Brunetti, la giovane concorrente si è lasciata andare a delle parole inaspettate su quello che potrebbe fare in diretta tv se l'ex fidanzato le facesse cette promesse. "Io non so cosa pensa lui, ma se domani mi chiede di uscire insieme io lo faccio. Esco subito", ha fatto sapere Rossetti.

Per abbandonare il GF, però, Greta vuole avere la certezza che Mirko abbiw intenzione di tornare con lei immediatamente e non alla fine del programma: "Se mi dice che vuole tornare ma dopo il percorso, rispondo di no".

Le riflessioni di Perla

"Se mi vuole viene a prendermi e io esco", ha chiosato Greta, non sapendo che Mirko ha ripreso la propria vita dopo l'eliminazione dal GF e per ora non si è sbilanciato né sul loro rapporto né su quello con Perla.

Intanto la giovane Vatiero la notte scorsa si è lasciata andare a importanti riflessioni su quello che secondo lei starebbe accadendo all'esterno della casa. Dopo aver letto il messaggio "L'amore vero è immortale" che Angelica, Ciro e i fan le hanno fatto recapitare con un aereo, la ragazza ha subito pensato che dietro ci fosse anche Brunetti.

"Se loro si sono esposti così vuol dire che sanno delle cose", ha detto Perla confidandosi con Letizia.

Una ricostruzione sul triangolo, da Temptation Island al GF

Greta, Perla e Mirko sono i protagonisti di un triangolo che da va avanti da mesi. Vatiero e Brunetti sono stati fidanzati per cinque anni, ma in estate al termine dell'esperienza a Temptation Island hanno deciso di lasciarsi: lei ha iniziato una frequentazione con Igor, lui con Greta.

I tre si sono ritrovati anche al centro delle dinamiche del Grande Fratello quando gli autori hanno scelto l'imprenditore di Rieti come concorrente: a una settimana dall'ingresso di Rossetti nella casa, però, il giovane è stato eliminato dal pubblico.