L'avventura di Maurizio Laudicino a U&D si è conclusa circa un mese fa quando, pressato dalle critiche degli opinionisti, il cavaliere ha deciso di abbandonare il cast assieme ad Elena Di Brino. Lo scorso 14 novembre rispondendo alle domande dei fan su Instagram, l'imprenditore si è tolto qualche sassolino dalla scarpa commentando i comportamenti di Gianni e Tina in tv.

Le frecciatine dopo l'addio al programma

Tra le tante domande alle quali Maurizio ha risposto su Instagram l'altro giorno spiccano quelle sul suo percorso in televisione e quelle sulla crisi che sta vivendo con Elena dopo l'addio a U&D.

Giovedì 14 dicembre, dunque, l'ex cavaliere del Trono Over ha deciso di chiacchierare con i suoi follower. Tuttavia, oltre a confermare il periodo difficile che sta vivendo in amore, l'uomo ha riservato parole piuttosto pungenti per gli opinionisti del dating-show al quale ha partecipato fino a poco tempo fa.

"Che ne pensi di Gianni e Tina?", ha chiesto un fan a Laudicino anche in memoria dei tanti battibecchi che ha avuto con loro davanti alle telecamere.

"Lei la conoscevo già e mi sta simpatica, ma a volte esagera. Lui mi piace pochissimo", ha fatto sapere l'ex corteggiatore di Gemma sui social network.

Il periodo no con la dama Elena

Tra Maurizio e gli opinionisti di Ud non è mai corso buon sangue: nei circa due mesi che il Cavaliere ha trascorso nel parterre del Trono Over, infatti, sono stati tanti gli scontri che ha avuto con Gianni e Tina.

Questi ultimi non hanno mai creduto all'interesse che Laudicino diceva di provare per Gemma, anzi, hanno fatto di tutto affinché lei si allontanasse e non si illudesse per l'ennesima volta.

Cipollari e Sperti hanno criticato anche la frequentazione che l'imprenditore ha iniziato con Elena davanti alle telecamere, arrivando al punto di sospettare che tra i due ci fosse un accordo pregresso, vista l'intesa che dimostravano di avere dopo pochi appuntamenti.

Pressati dagli attacchi di molti componenti del cast, dunque, all'inizio di novembre la dama e il Cavaliere hanno lasciato il programma insieme e fino ad ora nessuno dei due ha fatto ritorno.

I dubbi sul futuro nel parterre

Secondo le risposte che Maurizio ha dato su Instagram nelle ultime ore, però, la sua frequentazione con Elena sembra aver subito una battuta d'arresto.

L'ex cavaliere di U&D ha anche chiarito che non trascorrerà né il Natale né il Capodanno con Di Brino, segno che la loro conoscenza è in forte crisi e non è detto che le cose miglioreranno con il passare dei giorni.

Ai follower che gli hanno chiesto se tornerebbe in studio per rimettersi in gioco, infine, Laudicino ha fatto sapere che al momento non lo sa ma che non lo esclude categoricamente.