A quasi una settimana dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Greta continua a ribadire la sua intenzione di fare un percorso da single, soprattutto non in coppia con Mirko. Chiacchierando con Fiordaliso la ragazza ha spiegato di non voler tornare con lui perché lo trova diverso da come lo ha lasciato mesi fa. Sui social, intanto, alcuni fan criticano Rossetti per le attenzioni che sta dando ad altri concorrenti, tant'è che qualcuno l'ha già definita "gatta morta", come lei ha fatto in passato con Angelica.

Le spiegazioni sull'ex fidanzato

Dopo aver ricevuto due aerei dai fan a meno di una settimana dal suo ingresso al GF, Greta si è lasciata andare ad alcune affermazioni sulla sua sfera amorosa.

Fiordaliso si è detta convinta del fatto che la ragazza sia ancora innamorata di Mirko, soprattutto dopo aver visto i suoi comportamenti nella casa dell'ultima settimana. "Io provo un sentimento legato al pensiero che avevo di quella persona", ha precisato l'influencer.

Alla coinquilina che insisteva sul fatto che prima o poi avrebbe dato un'altra possibilità a Brunetti, la giovane ha risposto: "Non ci tornerei mai, sono seria".

Per l'ennesima volta Greta ha chiarito che tra le sue intenzioni non c'è quella di avere un ritorno di fiamma con Mirko e la presenza di Perla sotto il loro stesso tetto non favorisce questo discusso riavvicinamento.

Le provocazioni al nuovo arrivato

Coerentemente con quanto ha detto a Fiordaliso ma anche ad altri inquilini, Greta non si sta limitando nelle conoscenze all'interno della casa. Uno dei concorrenti con cui Rossetti ha legato di più è Federico, a cui l'altro giorno ha rivolto dolci attenzioni davanti a tutti. "Sei sexy quando ti alleni, lo sai?", ha detto la ragazza a Massaro che le era appena passato affianco.

Questa frase un po' provocatoria non è passata inosservata soprattutto agli spettatori del GF, che non apprezzano l'influencer da quando ha scelto di andare a vivere sotto lo stesso tetto di Perla e Mirko.

"E diceva che la gatta morta era Angelica", "Prima fa la vittima addolorata e poi 5 minuti dopo la trovi avvinghiata al braccio di qualcuno", "Ma a chi vuole darla a bere, è solo un modo per andare avanti nel gioco", questi sono alcuni dei pareri che i fan hanno espresso su X l'8 dicembre.

Freddezza anche tra Mirko e Perla

Tra gli spettatori, però, c'è anche chi pensa che gli avvicinamenti di Greta a Federico o a Vittorio non siano spontanei, anzi che sarebbero voluti dagli autori del GF per regalare nuove dinamiche al pubblico.

"Questa cosa è forzata e si vede" e ancora "Appena uscita dal confessionale fa una considerazione sul sex appeal di Federico, sono manovrati come burattini".

Parte dei fan pensa che dietro alle simpatie che sembrano essere nate negli ultimi giorni ci sarebbero i consigli degli addetti ai lavori, gli stessi che avrebbero portato Mirko e Perla ad allontanarsi bruscamente dopo l'ingresso di Rossetti nella casa.