Venerdì 8 dicembre è stata registrata la dodicesima puntata di Amici, quella che il pubblico potrà vedere su Canale 5 domenica 10 a partire dalle 14. Le prime anticipazioni riguardano l'esito della sfida di Ayle, quella che ha dovuto affrontare dopo essere arrivato ultimo nella gara di canto. Il giudice esterno si è espresso a favore del titolare, che quindi è rimasto nella scuola. Holden, Matthew e Mew hanno presentato i loro nuovi inediti.

Confronti decisivi per gli alunni

Nel corso della registrazione di Amici dell'8 dicembre Ayle ha affrontato la sfida che aveva in programma da una settimana: essendosi classificato ultimo nella gara cover dello scorso speciale, il cantante è finito di diritto a rischio eliminazione.

L'allievo di Anna Pettinelli si è confrontato con un talento esterno e l'ha battuto: la vittoria è andata al titolare della scuola, che ha potuto riprendere posto nella classe dopo essere stato in bilico per sette giorni. Tre cantanti, ovvero Holden, Matthew e Mew, hanno presentato i loro nuovi inediti al pubblico presente in studio.

Compiti e prove impegnative per i talenti

Durante la settimana Celentano ha assegnato molti compiti agli allievi: a Gaia ha chiesto di preparare una coreografia sensuale e da eseguire sui tacchi, a Kumo, Nicholas, Giovanni e Simone di cimentarsi con un assolo di danza classica.

I quattro ballerini che appartengono ai team capitanati da Emanuel Lo e da Raimondo Todaro hanno cercato di opporsi a questa prova, ma i loro tutor l'hanno accettata, quindi oggi tutti si son dovuti esibire in uno stile molto lontano da quello che rappresentano nella scuola.

Tra i titolari sotto osservazione c'era anche Dustin: domenica scorsa la maestra Celentano gli ha sospeso la maglia e in più in questi giorni l'ha punito togliendogli il cellulare per una settimana dopo aver saputo che usava i social network fuori dall'orario prestabilito dalla produzione.

La programmazione prima e dopo Natale

I titolari della classe hanno partecipato alla dodicesima puntata di quest'anno, la penultima prima della pausa natalizia che il talent show si concederà a partire da domenica 17.

Gli appuntamenti condotti da Maria De Filippi si fermeranno la prossima settimana, ma i daytime di Amici continueranno fino al 22 dicembre.

I fan potranno rimanere aggiornati su quello che accadrà nella scuola guardando i pomeridiani che saranno trasmessi fino a tre giorni prima di Natale.

A partire da gennaio 2024 alunni e professori inizieranno a pensare alla fase serale (che dovrebbe esordire in primavera, molto probabilmente a metà marzo) e a chi merita di farne parte. Spetterà agli insegnanti assegnare le maglie dorate ai cantanti e ai ballerini che secondo loro hanno le carte in regola per esibirsi in prima serata su Canale 5.