Nelle prossime puntate di Terra amara, Demir scomparirà nel nulla e solo durante la quarta stagione emergerà tutta la verità sull'accaduto. Secondo le anticipazioni, Abdülkadir ordinerà ai suoi uomini di rapire soltanto il marito di Zuleyha senza immaginare però che la situazione degenererà e che l'uomo morirà per errore.

Yaman sfilerà infatti la pistola ad uno dei suoi rapitori costringendo gli altri sicari a sparare per fermarlo. Quando Abdülkadir scoprirà che Demir è morto se ne rammaricherà, gli serviva vivo, decidendo poi di occultare il cadavere in un frigorifero che verrà ritrovato molto tempo in un magazzino abbandonato.

L'agguato alla villa e il rapimento di Demir

Per Demir arriverà la fine quando villa Yaman sarà presa d'assalto da un gruppo di malviventi. Gli uomini di Abdülkadir faranno irruzione armati e incappucciati, seminando il panico. Zuleyha metterà in salvo i suoi bambini, mentre Demir e Fikret combatteranno per difendere la famiglia. Quando i malviventi andranno via, Demir sembrerà scomparso nel nulla e nonostante le lunghe ricerche nessuno riuscirà a trovarlo. Lo scopo dell'agguato era di fatti il rapimento del signor Yaman, ma uno dei sequestratori commetterà un grave errore.

Demir infatti tenterà di fuggire rubando la pistola ad uno dei rapitori, gli altri a quel punto si difenderanno sparando e togliendogli la vita.

Quando verrà a saperlo, Abdülkadir, il mandante, ne sarà furioso non potendo a quel punto far altro che occultarne il corpo.

Il ritrovamento del corpo di Yaman e i ricordi di Abdülkadir

Dopo aver rimproverato i suoi uomini, Abdülkadir farà nascondere il cadavere in un frigorifero senza rivelare nulla al suo socio Hakan che per mesi continuerà a pensare che Demir sia scappato.

Solo dopo diverso tempo il corpo sarà ritrovato da alcuni operai in un magazzino abbandonato, con gli stessi abiti che indossava il giorno dell'agguato. Alla polizia sarà chiaro che l'uomo è stato assassinato il giorno stesso dell'invasione a villa Yaman e anche Hakan chiederà delle spiegazioni ai suoi uomini. Oltre ad Abdülkadir soltanto Bedir conoscerà la verità venendo per questo messo sotto torchio.

Quando l'uomo sarà sul punto di confessare come sono andate le cose, Abdülkadir metterà fine alla sua vita sparandogli alla tempia: sarà attraverso i suoi ricordi che il pubblico scoprirà la verità sulla morte di Demir,

La vita di Demir e il suo grande cambiamento

Demir è uno dei personaggi più importanti di Terra Amara, presente nella soap turca dalla prima puntata. Il pubblico ha imparato ad amare Yaman con il tempo, dopo un primo periodo in cui il personaggio era considerato decisamente negativo. Nella prima stagione, infatti, Demir era innamorato di Zuleyha e l'ha costretta con la forza e i ricatti a sposarlo, nonostante lei non ricambiasse affatto i suoi sentimenti. Con il passare del tempo, però, il personaggio ha acquistato sempre più consensi perché gli eventi della sua vita lo hanno portato a cambiare radicalmente.

A segnare per sempre l'esistenza di Demir è di fatti la morte di sua madre Hunkar che lo condurrà ad addolcire molto il suo carattere e a capire che la violenza non serve a nulla. Zuleyha si innamora di lui nella terza stagione, dopo la scomparsa del suo primo amore Yilmaz, proprio perchè vede in Demir un uomo buono e protettivo, molto diverso da quello che aveva conosciuto al suo arrivo a Cukurova. La sua morte segnerà l'inizio di un nuovo capitolo per Cukurova e per tutti i personaggi della soap.