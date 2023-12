In una recente storia pubblicata su Instagram Marcella Bonifacio, la mamma di Greta Rossetti, ha criticato duramente l'ex gieffino Mirko Brunetti, sostenendo che avrebbe avuto un atteggiamento poco corretto nei confronti della sua famiglia, inoltre la donna si è detta convinta che a breve cadrà la maschera da "buono" di Brunetti.

La stoccata della mamma di Greta verso Mirko

In seguito al confronto-scontro avvenuto durante la diretta del Grande Fratello di lunedì sera tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, la mamma della ragazza ha pubblicato una storia su Instagram con un video in cui ha criticato l'ex fidanzato della figlia.

"Racconta la verità sulla storia di questo figlio che hai cercato tu, visto che è l'uomo che decide in un momento intimo. Racconta veramente cosa hai fatto", ha detto Marcella Bonifacio.

La donna poi ha spiegato di aver già detto in faccia a Brunetti ciò che pensa: "Mirko, racconta quello che hai fatto. Stai buttando fango dopo che sei stato ospite mio per due mesi. Ti sei comportato troppo male con noi, non credi? Ma prima o poi la tua maschera da buono verrà fuori".

LA MAMMA DI GRETA SPUTTANANDO IL SENZA PALLE STIAMO GODENDO#GrandeFratellopic.twitter.com/a8mVV9Afiv — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) December 12, 2023

Il confronto nella casa fra Mirko e Greta

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì sera 11 dicembre, Mirko aveva avuto occasione di confrontarsi con Greta e ha smentito categoricamente che avrebbe voluto mettere su famiglia, aggiungendo che comunque gli sarebbe piaciuto farlo in futuro.

Inoltre il giovane - rivolgendosi a entrambe le sue ex - ha sostenuto: "Mi è dispiaciuto moltissimo vedervi parlare di me quando sono uscito. Io sono all'esterno e non ho la possibilità di parlare con voi ed esprimere il mio disappunto rispetto a quello che avete detto. Non sono venuto al GF per prendere una decisione, anzi siete arrivate voi due a rovinare il mio percorso".

Il commento di alcuni utenti del web

Nel frattempo, sul social X molti utenti hanno espresso un parere sotto al video pubblicato dalla mamma di Greta Rossetti. Secondo un telespettatore, Mirko Brunetti avrebbe dimostrato di non avere avuto il coraggio di prendere una decisione fra Greta e Perla. Un fan ha commentato: "Lui nega perché non sapeva come uscire sulla questione del figlio".

Al contrario, un altro utente ha sostenuto che la mamma di Rossetti starebbe solamente cercando visibilità per aiutare la figlia durante l'esperienza al GF. Tra i vari commenti c'è anche chi ritiene che Mirko Brunetti fin dall'inizio sin sempre stato innamorato di Vatiero.