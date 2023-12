Nuova puntata del triangolo amoroso Mirko-Greta-Perla: al Grande Fratello ormai non si parla d'altro, ma questa volta a prendere la parola è stato il fratello di Greta, Josh Rossetti, che ai microfoni del talk social Casa Lollo si è detto convinto del fatto che il 26enne non avrebbe mai smesso di provare dei sentimenti per l’ex fidanzata Perla Vatiero: “Ha sempre amato Perla. Greta ha fatto bene a lasciarlo” ha dichiarato il ragazzo certo di come comunque anche la lontananza abbia giocato un ruolo nell'allontanamento dei due.

La stoccata del fratello di Greta Rossetti a Mirko Brunetti: ‘Non ha mai cancellato Perla’

Mentre al Grande Fratello prosegue la difficile convivenza tra Mirko Brunetti e le sue ex fidanzate Perla Vatiero e Greta Rossetti, fuori il fratello di quest'ultima ha offerto la propria opinione sulla vicenda: "Io Mirko e Greta li ho vissuti subito. Li ha fatti allontanare la lontananza, le vite diverse. Mia sorella è come me, le persone dobbiamo averle vicino, quindi la lontananza ha avuto il suo ruolo. Ci sono stati alcuni episodi dove c'entrava Perla ma a parer mio non c'entra nulla, tipo la serata della fashion week, anche se poi lui quella sera ha dormito a casa mia. L’errore è di Mirko dal mio punto di vista, è un po' come se l’amore nei confronti di Perla non sia mai svanito, però quando ha partecipato a Temptation si è trovato davanti una persona come Greta che è dolce; e quindi venendo da una relazione in cui litigava sempre ha visto uno spiraglio di luce e gli è sembrato di essersi innamorato di nuovo.

Ma non è amore e solo l’esserti innamorato di quella sensazione nuova, bella, positiva".

A questo punto il fratello di Greta ha lanciato una nuova stoccata a Mirko asserendo come il suo ex cognato credesse solo di amare sua sorella: "Quando si è ritrovato Perla al Grande Fratello sono riaffiorate sensazioni, ricordi, perché non ha mai cancellato lei ma l’ha solo messa in pausa”.

Infine, Josh si è detto convinto che i telespettatori non assisteranno ad alcun ritorno di fiamma tra sua sorella Greta e Mirko: “E’ un riavvicinamento umano di due persone che si sono volute bene”.

Greta Rossetti scoppia a piangere: ‘A me dispiace per Perla’

Nel contempo a distanza di alcuni giorni dal suo arrivo nella casa più spiata dagli italiani, Greta Rossetti si è lasciata andare ad uno sfogo con la chef Rosy Chin dopo aver visto Perla nuovamente in crisi per la situazione venutasi a creare nella casa: “Sembro menefreghista, ma a me dispiace per lei".

La 24enne ha avuto un momento di sconforto appena la compagna di gioco l’ha però invitata a prendere una presa di posizione: "Se sei entrata qui per parlare di te stessa, non lo stai facendo". Tra le lacrime, oltre a ribadire alla coinquilina Rosy di aver deciso di partecipare a questo programma per pensare a se stessa, Greta si è giustificata sottolineando che non è affatto colpa sua se Perla sta continuando a soffrire, ma di Mirko.

Un triangolo creato dagli autori, quando i sentimenti servono per incrementare l'audience

Il confine tra la necessità di incrementare l'audience e il buon gusto appare sempre più sottile specie quando si parla di Reality Show. Ciò che appare evidente è che gli autori del Grande Fratello qualche mese fa erano in grande difficoltà: gli ascolti infatti non decollavano, complice forse la 'nuova' imposizione arrivata da Pier Silvio Berlusconi che aveva deciso di vietare la deriva trash del programma.

I numeri non apparivano importanti come al solito, da qui la necessità di intervenire. Come? Mettendo in piazza i sentimenti di tre persone.

La storia è nota a tutti ormai: Mirko e Perla sono fidanzati da 4 anni ma decidono di partecipare a Temptation Island, esperienza che segna la fine della loro storia e il conseguente avvicinamento di lui ad una delle 'tentatrici' dell'isola, Greta Rossetti. Dopo qualche mese di relazione, l'ingresso di Mirko nella casa e il successivo arrivo dell'ex Perla che ha umanamente condotto i due a riavvicinarsi.

Un atteggiamento troppo complice che Greta dall'esterno non ha gradito al punto da essere qualche settimana fa invitata in puntata per lasciare il compagno in diretta tv: senza un contraddittorio e senza la possibilità di potersi incontrare di presenza, Mirko e Greta si sono detti addio ma appena un attimo dopo Signorini ha chiesto alla Rossetti se volesse diventare una concorrente. Detto, fatto: oggi Mirko vive in casa con due ex fidanzate affette da continui crolli emotivi, logica conseguenza di un 'dolore' e di una sofferenza che forse, sarebbero dovute rimanere private.