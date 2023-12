A breve nelle puntate di Terra Amara in onda su Canale 5 arriverà la resa dei conti tra Sevda e Demir, ma la cosa riguarderà anche Züleyha. Stanca di tutti i soprusi subiti, Sevda vorrà estorcere dei soldi a Demir, per questo lo minaccerà: se non le darà dei soldi e una macchina per fuggire con la figlia, andrà alla polizia e denuncerà Züleyha per omicidio.

Züleyha salva Ümit dall'interruzione di gravidanza

Demir ha scoperto che Sevda è la madre di Ümit e non ha tollerato che per tutto questo tempo gli abbia nascosto una verità così importante. Per la donna sarà difficile essere messa da parte, ma l'unico suo pensiero sarà garantire un futuro a sua figlia e al bambino che porta in grembo.

Di Ümit, però, non ci sarà la benché minima traccia. Sevda non sa che Demir l'ha fatta nascondere in un luogo segreto per farla abortire. La donna proverà a chiedere aiuto anche a Züleyha, ma lei non avrà nessuna intenzione di darle notizie in merito. Züleyha sa quello che vuole fare il marito e non sarà per niente d'accordo con lui, al punto che si recherà nel luogo segreto e caccerà il medico ingaggiato da Demir per porre fine alla gravidanza.

L'asso nella manica di Sevda

Come la prenderà Demir quando scoprirà il gesto fatto dalla moglie? Malissimo, anzi andrà proprio su tutte le furie. Züleyha, però, avrà i piedi ben saldi a terra e chiederà al marito di prendersi le sue responsabilità in merito a questa gravidanza.

I problemi per Demir, però, non finiranno qui. Perché Sevda sarà decisa a vendicarsi di lui per tutto quello che sta facendo alla figlia. Lui non lo sa, ma lei ha un asso nella manica che coinvolge anche Züleyha.

La minaccia di Sevda

Sevda prenderà il telefono e lo chiamerà. Gli dirà che sia lei che la figlia sono disposte a lasciarlo in pace, ma per far sì che ciò accada deve darle 100.000 lire turche e un'auto.

Demir non avrà nessuna intenzione di darle quei soldi, allora Sevda sfodererà la sua arma vincente: se non le darà i soldi andrà dritta alla polizia e denuncerà Züleyha per aver ucciso un uomo.

Demir non riuscirà a capire cosa stia succedendo, ma proprio per questo sottosterà alla minaccia di Sevda?

Quando Züleyha ha ucciso un ladro insieme a Sevda

Per capire a quale omicidio si riferisce Sevda bisogna fare un piccolo passo indietro. Perché mentre Demir si trovava in carcere, accusato di aver tentato di uccidere Ümit, nella villa hanno fatto irruzione alcuni ladri. Uno di questi ha provato a fare del male ad Adnan, per questo Sevda gli ha sparato a una gamba.

Il lavoro, però, è stato finito da Züleyha che con un colpo di pistola l'ha fatto definitivamente fuori. Le due, per evitare il carcere, hanno presso il corpo dell'uomo e l'hanno seppellito in un luogo sicuro, promettendosi a vicenda di non far tornare a galla questa storia, ma a quanto pare non sarà proprio così.