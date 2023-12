Durante la 26^ puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 11 dicembre su Canale 5, Sara Ricci ha deciso di nominare Perla Vatiero. Quest'ultima al termine della diretta ha deciso di avere un confronto con la coinquilina, poiché non ha gradito la motivazione per cui è stata nominata. Secondo lei, Ricci avrebbe mostrato un atteggiamento immaturo poiché aveva più motivazioni nel fare il nome di Beatrice Luzzi.

Botta e risposta tra Ricci e Vatiero

Terminata la diretta del reality show Perla Vatiero si è avvicinata a Sara Ricci e l'ha redarguita per la nomination ricevuta.

Senza giri di parole la giovane ha fatto notare alla coinquilina che avrebbe dovuto nominare Beatrice Luzzi visto che in settimana hanno avuto degli screzi. Dunque Vatiero è giunta a una conclusione: "Hai il doppio della mia età e sei poco matura". Inoltre Perla Vatiero ha rimproverato Ricci per aver detto che spesso corre in bagno a piangere: "Sei più banale di quanto credessi". Infine ha anche rimproverato alla coinquilina di non essersi mai avvicinata alle ragazze per conoscerle meglio, poiché trascorre parte del suo tempo con i concorrenti del parterre maschile.

In replica, Sara Ricci ha precisato che secondo lei Beatrice Luzzi merita di rimanere nella casa di Cinecittà. Per questo motivo ha deciso di fare il nome di Vatiero durante le nomination.

Ma non è finita qui perché l'attrice ha sostenuto di non essere attaccata a nessuno all'interno del programma in modo da dare sempre giudizi obbiettivi.

Letizia Petris a Ricci: 'Ti guardo sbalordita'

Durante il faccia a faccia tra Perla Vatiero e Sara Ricci era presente anche Letizia Petris. Quest'ultima ha ammesso di guardare la coinquilina con occhi diversi rispetto agli altri concorrenti poiché ha dimostrato di avere atteggiamento presuntuosi.

Secondo Petris, all'interno della casa di Cinecittà tutti devono mettersi in gioco e mettere da parte l'esperienza lavorativa. Letizia Petris ha rivelato di essere rimasta spiazzata quando Ricci ha discusso anche con la costumista: "Ti guardo sbalordita perché siamo su due mondi diversi".

Anche in questo caso Ricci ha replicato punto per punto, spiegando di non essere una persona classista ma semplicemente per lei il lavoro è molto importante non avendo un marito.

Dunque il fatto che terze persone scelgano i vestiti al suo posto non è facile da accettare: "Ho delle proprietà da mantenere, se perdo un lavoro per me è un problema".

A quel punto Letizia Petris ha rivelato che all'interno del programma ci sono anche Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Grecia Colmenares ma nessuno di loro ha mai fatto andare avanti il loro curriculum.

Il commento di alcuni utenti del web

La lite tra Sara Ricci, Perla Vatiero e Letizia Petris è stata commentata da alcuni utenti sul social X. Moltissimi fan di Vatiero hanno preso le sue difese, sostenendo che la motivazione con cui è stata nominata dalla coinquilina sia stata banale e fuori luogo. Altri utenti invece hanno commentato con stupore il retroscena fornito da Petris, circa la lite tra Ricci e la costumista. Infine c'è anche chi crede che Petris e Vatiero vorrebbero indirizzare le nomination facendo nominare Beatrice Luzzi.