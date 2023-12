Nelle puntate di Un posto al sole trasmesse dal 18 al 22 dicembre su Rai 3, Roberto Ferri e Marina Giordano si recheranno in Polonia. La loro intenzione sarà quella di "sbarazzarsi" di Ida e fare in modo che la ragazza rimanga lì e non torni a Napoli con loro. Per questo stringeranno uno sodalizio con la zia Ida. Samuel, invece, deciderà di chiudere la storia d'amore con Speranza.

Anticipazioni Un posto al sole: Roberto e Marina si recano in Polonia

Alberto sarà molto fragile per la lontananza dal figlio. Niko cercherà di stargli vicino in questo momento così delicato.

Marina e Roberto, invece, faranno la conoscenza dei famigliari di Ida. La coppia avrà intenzione di portare avanti il loro piano ai danni della madre di Tommaso. Mariella e Guido scopriranno che Speranza non ha nessuna intenzione di accettare la fine della storia con Samuel.

Roberto e Marina giungeranno in Polonia dove capiranno le difficili condizioni in cui versa la famiglia di Ida. Fatto sta che, nonostante tutto, continueranno a mettere in pratica il loro piano diabolico. Alberto, invece, entrerà in un tunnel sempre più pericoloso dopo la fuga di Clara e Federico. Niko cercherà di aiutarlo a uscire fuori dai guai.

Micaela scopre che Samuel ha lasciato Speranza

Micaela reagirà timidamente alla scoperta che Samuel ha deciso di lasciare Speranza, mentre Michele soffrirà sempre di più la presenza di Giancarlo nella vita di Silvia.

Ida, invece, continuerà a essere ignara delle vere intenzioni di Roberto e Marina, ovvero di lasciarla in Polonia e tornare da soli a casa con il piccolo Tommaso. La ragazza, invece, penserà solo a far ritorno a Napoli per stare accanto a Diego.

Serena scoprirà il motivo dell'accanimento di Mariella contro Micaela. Roberto e Marina si appresteranno ad abbandonare la Polonia dopo essersi messi d'accordo con la zia di Ida.

Silvia, invece, rimarrà molto colpita da Michele, dopo aver scoperto che ha prestato dei soldi a Nunzio per salvare il Caffè Vulcano. Mariella comincerà a fantasticare su un possibile ritorno di fiamma tra i genitori di Rossella. Giulia si accingerà a passare le festività natalizie in Sicilia. Nonostante questo non potrà fare a meno di pensare alle condizioni di salute in cui versa Luca.

Silvia e Michele, dalla fine del loro matrimonio al possibile ritorno di fiamma

Michele e Silvia sono state una delle coppie più amate dai fan di Upas. I due hanno deciso di dividere le loro strade quando Giancarlo ha iniziato a intraprendere una relazione con Silvia. La madre di Rossella si è perdutamente innamorata del banchiere, tanto da chiedere lei stessa la separazione al marito. Una notizia che non è stata presa bene da Michele, il quale ha sempre dimostrato di provare ancora dei sentimenti per Silvia. Come accadrà anche durante le prossime puntate, visto che Michele si mostrerà geloso nei confronti della sua ex. Per questo motivo si ipotizza che i genitori di Rossella possano tornare nuovamente insieme.