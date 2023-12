Rebecca Staffelli, in qualità di voce del web del Grande Fratello, ha risposto alle domande dei fan e non ha nascosto delle critiche nei confronti di Massimiliano Varrese. La diretta interessata ha rivelato di aver trovato l'atteggiamento dell'attore più volte pesante ed esagerato. A detta di Staffelli le parole hanno un peso e spesso possono fare più male di uno schiaffo.

Il commento di Staffelli sull'atteggiamento di Varrese

Dopo aver attivato su Instagram la funzione domande, Rebecca Staffelli ha risposto al quesito di un utente che le ha chiesto cosa pensa di Massimiliano Varrese.

La ragazza senza giri di parole ha affermato: "L’atteggiamento di Massimiliano, a malincuore, l’ho trovato più volte pesante ed esagerato". La figlia di Vittorio Staffelli ha spiegato che agli essere umani è stato dato il dono della parola e della comunicazione. Dunque ha chiosato: "Le parole hanno un peso. Molte volte possono ferire anche fortemente".

Rebecca Staffelli ha rivelato che il modus operandi di Massimiliano Varrese all'interno del Reality Show non le sta piacendo affatto, tanto che ha trovato il suo atteggiamento diseducativo e maleducato. La giovane si è augurata che l'attore possa ridimensionarsi e capire dove ha sbagliato, visto che anche Alfonso Signorini gli ha fatto notare di aver avuto dei modi bruschi.

Inoltre ha precisato che avrebbe detto la stessa identica cosa se tali atteggiamenti fossero stati adottati da una donna verso un uomo.

Rebecca Staffelli dà un giudizio su Massimiliano Varrese #grandefratello pic.twitter.com/xqTejq7apd — disagiotv (@disagio_tv) December 15, 2023

Rebecca Staffelli si espone anche su Sara Ricci

Rebecca Staffelli ha risposto anche a una domanda su Sara Ricci. La diretta interessata ha chiosato: "Sono un po’ scioccata dall’atteggiamento di Sara, da diva, da superiore e altezzosa.

Non mi ha fatto impazzire". Inoltre ha detto che in futuro, semmai dovesse avere una carriera come quella di Ricci, sicuramente non si atteggerà come l'attuale concorrente del GF.

GF: sui social è finito in tendenza l'hashtag 'fuori Varrese'

Intanto sul social X è finito in tendenza l'hashtag "fuori Varrese". Alcuni utenti sostengono che l'atteggiamento avuto nei confronti di Beatrice Luzzi sia poco educativo, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo per la lotta di genere.

Altri utenti stanno facendo notare che l'attore sta avendo un comportamento oppressivo anche verso la sua ex Monia La Ferrera: quest'ultima in varie occasioni ha chiesto di essere lasciata in pace, ma invano. Nel frattempo sui social anche Gessica Notaro ha detto la sua su Varrese: "Conosco Massimiliano sebbene superficialmente e lo stimo come artista, dunque per me è ancora più difficile dire cosa penso. Questi comportamenti non sono accettabili".