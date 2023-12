L'idillio (o presunto tale) tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sembra essere già arrivoto al capolinea: dopo aver messo da parte i numerosi dissidi sorti nei primi periodi all'interno della casa e aver così firmato una sorta di tregua, i due concorrenti del Grande Fratello sembrano aver disseppellito l'ascia di guerra dando vita ad un nuovo diverbio nel post-puntata di ieri.

La querelle non è terminata lì perché il giorno dopo Massimiliano Varrese ha ripreso il discorso con Fiordaliso dicendosi sicuro che Luzzi ce l'abbia con tutti gli uomini per via del pessimo rapporto che ha con il padre.

In un secondo momento si è invece sfogato con Anita Olivieri precisando che d'ora in poi non passerà sopra alle cattiverie pronunciate proprio dalla Luzzi.

Le dichiarazioni di Varrese a colloquio con Fiordaliso e Anita

Durante la puntata di ieri, Beatrice Luzzi ha definito Giuseppe Garibaldi un maschilista tanto che il giovane è scoppiato a piangere. A prendere le difese del 30enne calabrese ci ha pensato Massimiliano Varrese. Quest'ultimo nel post-puntata ha dunque discusso animatamente con Luzzi, al punto da dirle che è una persona frustrata: lei dal canto suo ha invece riferito all'attore che non avrebbe dovuto intromettersi perchè il discorso riguardava lei e Garibaldi.

Il giorno seguente Massimiliano Varrese ha ripreso l'argomento con Fiordaliso rincarando la dose: "Si fa dei film, lei ha sbagliato mestiere doveva fare l'attrice comica".

Anche la cantante ha spiegato di aver discusso con la Luzzi il giorno prima della puntata perché riteneva fuori luogo i commenti fatti nei confronti dei genitori di Garibaldi. Varrese ha poi proseguito il proprio monologo: "E' una giocatrice e dice cose per far male alle persone". E ancora: "Lei è veramente cattiva, non gliene frega niente di nessuno.

Ha una rabbia repressa verso tutti gli uomini". A quel punto Fiordaliso si è domandata perché Luzzi sia scontrosa verso la figura maschile e Massimiliano Varrese ha tagliato corto: "Lei è arrabbiata marcia con l'uomo, facesse pace con il padre".

non c’è neanche bisogno di commentare,

si commentano da soli #GrandeFratello pic.twitter.com/aTnOSawWgq — Cαɾɱҽʅα. (@carmennella_) December 5, 2023

In un secondo momento Massimiliano Varrese ha discusso della cosa anche con Anita Olivieri proseguendo nelle critiche alla Luzzi: "È andata in giro a dire che stamattina volevo mettermi con lei".

L'attore ha fatto sapere che d'ora in poi non passerà più sopra alle cattiverie pronunciate dalla coinquilina: secondo lui Beatrice Luzzi 'si sarebbe fatta un film' solo perché ha ricevuto un paio di complimenti da parte sua.

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese tra alti e bassi

La "convivenza forzata" tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese è sempre stata caratterizzata da alti e bassi. In principio tra i due concorrenti ci sono state moltissime discussioni, fino a quando hanno deciso di mettere un punto anche per il quieto vivere degli altri concorrenti. I loro continui dissidi sono stati in effetti parte fondante delle primissime storyline sviluppate dal reality all'inizio del percorso di questa stagione, dopo è subentrato il rapporto tra Luzzi e Garibaldi e infine si è preso la scena il triangolo amoroso Brunetti-Vatiero-Rossetti.

Adesso sembra nuovamente tornato il tempo degli scontri tra Luzzi e Varrese.