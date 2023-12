Non mancheranno i colpi di scena durante le puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 dal 10 al 16 dicembre, quando Zuleyha dovrà fare i conti con la notizia della gravidanza di Umit, che inventerà di aspettare un figlio da Demir col solo scopo di rovinare il suo matrimonio.

Yaman non accetterà la novità e organizzerà il rapimento della sua ex amante. Sevda si metterà di mezzo ma le sue intenzioni di salvare la figlia le si ritorceranno contro e perderà la vita.

Demir organizza il rapimento di Umit

Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra amara relative alle puntate che verranno trasmesse da domenica 10 a sabato 16 dicembre.

Umit rivelerà a Zuleyha di aspettare un figlio da suo marito: Altun davanti alla dottoressa si mostrerà superiore e affermerà di essere pronta a crescere il bambino al fianco del marito anche se non è suo. La presenza della dottoressa diventerà sempre più ingombrante, tanto che quest'ultima non si farà scrupoli a partecipare all festa per la fondazione creata in onore della defunta Hunkar.

Non appena Demir scoprirà che la sua ex amante è incinta le imporrà di abortire ma Umit non vorrà sentire ragioni. Inconsapevole che la gravidanza altro non è che l'ennesima bugia della dottoressa, Yaman organizzerà un rapimento e assolderà un medico perché faccia abortire Umit anche contro la sua volontà.

In un impeto di rabbia e ancora all'oscuro del fatto che Umit è la figlia di Sevda, Demir rivelerà il suo piano a colei che ha sempre considerato una seconda madre. Sevda, così, manderà a monte le intenzioni di Demir con il suolo scopo di proteggere la figlia e il nipote che porta in grembo.

Sevda ricatta Yaman

Sevda chiederà a Fekeli di dare ospitalità alla figlia ma Alì Rahmet ne approfitterà per accusare la dottoressa di aver messo in giro foto compromettenti della sua intimità con Demir.

Per tutta risposta, Umit darà la colpa di tutta la squallida vicenda a Fikret. Frattanto, Sevda decisa a proteggere Umit, ricatterà Demir e affermerà di rivelare alla polizia che lei e Zuleyha hanno occultato il cadavere di un ladro se non otterrà una macchina e dei soldi per fuggire. Per proteggere la moglie, Demir dovrà abbassarsi alla richiesta di Sevda.

Durante la fuga Umit farà l'ennesimo colpo di testa e scenderà dall'auto per avere uno scontro con Demir, arrivandogli a puntare una pistola contro. Quando la dottoressa premerà il grilletto però le si parerà davanti Umit che morirà non prima di aver chiesto a Demir di non accusare la figlia alla polizia. Demir deciderà di accogliere l'ultima richiesta di Sevda e occulterà il suo cadavere.

Fekeli sarà impegnato a contrattare con l'avvocato del fratello della defunta Mujgan che pretenderà l'affidamento del piccolo Kerem Alì. Ma mentre sarà in auto per raggiungere l'avvocato investirà un uomo, uccidendolo. Per garantire un futuro a Kerem Alì, Cetin si prenderà la colpa del fatto e verrà arrestato.

Il futuro di Kerem Alì

Il piccolo Kerem Alì, rimasto orfano dopo la morte della madre, a cui i telespettatori hanno potuto assistere nelle puntate precedenti, potrà contare sull'affetto di Fikret che in nome dell'amore provato per Mujgan vorrà adottarlo. A mettere i bastoni fra le ruote sarà il fratello della dottoressa, ma l'intervento di Fekeli anche in questa circostanza sarà di fondamentale importanza.

Il futuro del piccolo non sarà sempre facile: il bambino dovrà combattere contro la meningite, e anche in questa circostanza potrà contare sull'amore incondizionato di Fekeli, Fikret e della zia Lutfiye. In tale circostanza, l'avvocato del fratello di Mujgan si renderà conto che il bimbo è in ottime mani e deciderà di lasciare il mandato affidatogli dallo zio materno.

Quando il bimbo sarà fuori pericolo, la famiglia potrà festeggiare la sua guarigione, ma le intenzioni del fratello della dottoressa saranno tutt'altro che pacifiche visto che per il momento non avrà alcuna intenzione di rinunciare al bambino.