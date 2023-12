Al Grande Fratello Massimiliano Varrese ha avuto modo di ritrovare una sua ex fidanzata, Monia La Ferrera. Durante la serata di ieri, i due si sono ritrovati a parlare in cucina e ad un certo punto l'attore ha lasciato intendere di aver capito come, secondo lui, Monia vorrebbe riallacciare la loro vecchia relazione.

Al contrario la diretta interessata ha fatto capire di non avere affatto questo tipo di pensiero.

Varrese all'ex La Ferrera: 'I messaggi sono chiari'

Nel corso di una conversazione avvenuta ieri sera, Massimiliano Varrese ha lasciato intendere di aver capito che Monia La Ferrera sarebbe pronta a tornare insieme a lui.

Vedendo la sua ex sempre distante l'attore l'ha invitata ad essere più serena: "Io non cerco niente. È inutile che ti difendi da me". In replica, Monia ha precisato di non avere mai avuto un atteggiamento distaccato: "Non mi sto difendendo, sto rispondendo a ciò che stai dicendo. Ma sei tu che stai parlando e dicendo, io non sto dicendo niente".

Guru: "Io non cerco niente, è inutile che ti difendi da me. Ogni cosa ti metti sulla difensiva..."



Monia con lo sguardo scioccato



LUI INQUIETANTE #grandefratello pic.twitter.com/KFspJmBE6e — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) December 17, 2023

Nonostante la presa di posizione netta della concorrente, Varrese non ha cambiato opinione e ha insinuato che da parte della sua ex ci siano dei segnali forti che andrebbero in un'unica direzione: "I messaggi sono chiari".

In un secondo momento i due si sono ritrovati a parlare di fedeltà e nel momento in cui l'attore ha riferito di essere sempre stato fedele la sua ex lo ha smentito: "Quando stavamo insieme ti scrivevi con qualcuno".

GF: sui social alcuni utenti continuano ad invocare la squalifica di Varrese

Lo scorso sabato, Massimiliano Varrese è stato ripreso da Alfonso Signorini per avere utilizzato nel corso dei mesi dei termini troppo pesanti nei confronti di Beatrice Luzzi aggiungendo come in caso di atteggiamenti simili reiterati sarebbe stato squalificato dal gioco.

Nonostante il diretto interessato abbia promesso che cercherà di "limare" il suo carattere, sui social alcuni utenti continuano ad invocarne la squalifica. Stando al commento di alcuni, Varrese starebbe dunque avendo (di nuovo) un atteggiamento opprimente, questa volta proprio nei confronti della sua ex Monia La Ferrera come quando nella casa di Cinecittà c'era Heidi Baci, costretta alla fine a ritirarsi proprio perchè la famiglia dall'esterno disapprovava un'eventuale relazione con l'attore molto più grande di lei a livello d'età.

"Monia resisti, se cade di nuovo è fatta", "Con quello sguardo e sorrisetto da paura, io fossi in lei girerei alla larga. Lo stesso schifosissimo atteggiamento che usava con Heidi, usa le donne come fossero una sua proprietà" solo alcuni dei commenti apparsi sui social: i fan sperano tutti dunque in un allontanamento definitivo del concorrente dal reality.