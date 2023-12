La nuova programmazione Mediaset per il 2024 prevede la messa in onda della fiction Viola come il mare 2 con Can Yaman, la cui messa in onda però slitta alla stagione primaverile di Canale 5.

Spazio anche ai nuovi appuntamenti con la soap Terra amara che continuerà a trovare spazio nella fascia serale di Canale 5 così come quello con Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis, mentre su Italia 1 è confermato l'appuntamento con Le Iene Show.

Viola come il mare 2 con Can Yaman slitta in primavera nella nuova programmazione 2024

La programmazione del 2024 prevede la messa in onda delle nuove puntate di Viola come il mare 2, la fortunata serie tv con protagoniste Can Yaman e Francesca Chillemi, la cui messa in onda è prevista nel corso della stagione primaverile.

I nuovi episodi sono attualmente in fase di rifinitura, ma per vederla in onda bisognerà attendere fine marzo, così come potrebbe slittare direttamente al mese di aprile.

Al momento, però, sarebbe confermato il giorno di messa in onda su Canale 5 che tornerebbe ad essere il venerdì sera, proprio come è già stato con la prima stagione che ottenne una media di oltre 2,8 milioni di spettatori a settimana.

Terra amara resta in prima serata su Canale 5, Bonolis al venerdì sera

In prime time nel palinsesto Mediaset del 2024 ci sarà spazio anche per il ritorno di Terra amara: la soap opera tornerà ad occupare la fascia serale della domenica con un nuovo ciclo di appuntamenti inediti tratti dalla quarta e ultima stagione.

La messa in onda della prima puntata serale, dopo la pausa natalizia, sarebbe prevista tra o domenica 7 oppure il 14 gennaio su Canale 5.

Venerdì 13 gennaio, invece, tornerà l'appuntamento con Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. Dopo la sosta natalizia, lo show riprenderà con un nuovo ciclo di cinque appuntamenti in cui ci saranno nuove squadre pronte ad affrontarsi.

Su Italia 1, invece, dal 9 gennaio è previsto il nuovo ciclo di appuntamenti in diretta con Le Iene Show condotto da Veronica Gentile, mentre su Rete 4 è confermato l'appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi.

Ascolti in calo per Ciao Darwin di Paolo Bonolis

Per Paolo Bonolis sarà la vera prova del nove a gennaio con il suo show di prima serata, dopo che questo autunno ha registrato ascolti in netto ribasso di settimana in settimana.

Dopo un buon esordio con quasi 4 milioni di spettatori, Ciao Darwin ha registrato una media di appena 2.7 milioni nel corso della puntata del 15 dicembre, perdendo la sfida auditel contro The Voice Kids, il baby talent condotto da Antonella Clerici che ha superato il muro dei 3.9 milioni di fedelissimi con oltre il 23% di share.