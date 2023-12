Nella casa del Grande Fratello, i due ex fidanzati Greta Rossetti e Mirko Brunetti si sono confrontati faccia a faccia riguardo la loro relazione ormai finita ma ancora complessa e piena di questioni irrisolte. Durante il confronto avvenuto nel pomeriggio di martedì 5 dicembre, sono emerse diverse sfumature riguardo le dinamiche che li hanno portati a prendere strade diverse. La discussione tra i due si è intensificata quando Mirko ha cercato di spiegare alla ex il motivo del suo allontanamento: “Io mi sentivo di lottare da solo, io andavo su una strada e tu no.

In quel momento ho cominciato a mettere il dubbio”.

Tuttavia, Greta ha subito ribattuto: "Non sei stato così furbo da capire che sei in un gioco, è vita reale ma è sempre un gioco. Però, ad oggi penso che il sentimento non era così tanto forte, perché se era tanto forte lo capivi. Io l’ho capito, tu no”.

Greta a Mirko: 'Io ti ho lasciato perché mi sembrava l'unico modo'

Le parole di Greta hanno colpito Mirko, il quale ha affermato: “Io pensavo la stessa cosa però, se il sentimento è così tanto forte mi capisci, anche perché è sempre un gioco”. Mirko ha voluto, quindi, sottolineare che se il sentimento fosse stato così intenso, Greta lo avrebbe capito molto e non sarebbe arrivata alla conclusione di lasciarlo.

Durante il confronto, Greta ha poi spiegato che la ragione per cui ha deciso di lasciare Mirko, è stata la forte convinzione che fosse l'unico modo per lui di potersi godere liberamente la storia con la sua ex fidanzata Perla: “Io ti ho lasciato perché mi sembrava l’unico modo, ho pensato Mirko lo lascio, così si sente libero di viversi il suo amore, ecco perché ti ho lasciato”.

Greta delusa da Mirko: 'Tu sei bravo con le parole, ma a gesti e a fatti sei poco e niente'

Alla fine del confronto con Greta, Mirko ha detto: "Se determinati atteggiamenti a te possono aver dato fastidio, va benissimo, su quello io non dico niente". Da questa affermazione, sembra che Mirko si riferisca al comportamento avuto all'interno della casa con la sua ex fidanzata Perla.

Mirko ha spiegato, inoltre, di essere consapevole dell'impatto che ha avuto il suo atteggiamento, sulle relazioni con entrambe le sue ex.

Infine Greta ha espresso delusione riguardo alla mancanza di azioni concrete da parte di Mirko: "Anche tu non sei stato abbastanza bravo da rassicurarmi, perché io sono una persona che non crede alle parole, ma crede ai gesti e ai fatti. Tu sei bravo con le parole, ma a gesti e a fatti sei poco e niente”.

Riepilogo della relazione fra Rossetti e Brunetti

Greta Rossetti e Mirko Brunetti si sono conosciuti la scorsa estate nel reality show Temptation Island. Lui era fidanzato con Perla Vatiero, mentre lei era una delle tentatrici scelte dalla produzione.

Tra Mirko e Greta ben presto era scoccata la scintilla e i due avevano deciso di cominciare una storia d’amore fuori dai riflettori.

La relazione è andata avanti per circa due mesi fino a giungere a un momento di crisi. A settembre poi Mirko ha deciso di entrare nella casa del GF e i due hanno quindi dovuto chiarire i loro problemi davanti alle telecamere.