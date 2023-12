Nella settimana dall'11 al 15 dicembre della soap opera Un posto al sole Marina e Roberto apprenderanno del risveglio dal coma di Lara e ne saranno preoccupati. La donna sembrerà essere completamente cambiata è dirà di essere pentita per tutto il male fatto. Nel frattempo Michele sarà a corto di soldi per questo motivo non riuscirà a contribuire alle spese nunziali della figlia. Tutto ciò, però, porterà il giornalista a finire al centro dei pettegolezzi di Silvia e Giancarlo. Rossella, intanto, seguirà la sua volontà di lavorare a bordo delle ambulanze, scontrandosi con Riccardo e trovando inaspettatamente supporto da Nunzio.

Ornella salva la vita a don Raimondo e vuole andare in pensione

Dopo che don Raimondo sarà colto da un malore durante la manifestazione contro la malavita, la dottoressa Ornella Bruni non esiterà a intervenire salvando la vita al parroco. In seguito la donna riceverà gli apprezzamenti dal primario Luca, ma nonostante ciò vorrà comunque andare in pensione.

A nulla varranno i tentativi di persuasione da parte di Viola e Raffaele: la dottoressa presenterà la domanda per il prepensionamento.

Roberto e Marina preoccupati per la metamorfosi di Lara

Dall'ospedale giungerà la notizia del risveglio di Lara, la quale si trovava in coma in seguito a un'aggressione in carcere da parte di Gabriella. A quanto pare la donna non sembrerà ricordare alcunché di quanto le è successo, ma ciò non impedirà a Roberto e sua moglie di essere preoccupati che si possa risalire a loro due.

Intanto Lara avanzerà una proposta (ancora ignota) a Ida, la quale rivendicherà sempre di più la maternità di Tommaso, finendo per minare gli equilibri con Marina e Roberto. I due saranno anche spiazzati dalla metamorfosi di Lara, la quale dirà di essere pentita per tutto il male che ha causato.

Intanto la crescente vicinanza tra Ida e Diego non darà pace a Marina e a suo marito, che pur di allontanarli spingeranno la mamma di Tommaso a recarsi in Polonia per le festività natalizie.

Consci che questa è una soluzione solo temporanea, i due coniugi avranno in mente un'altra strategia molto pericolosa, ma ancora non specificata dalle anticipazioni.

Silvia e Giancarlo sparlano di Michele, Niko convinto che Alberto stia elaborando un piano

Continuano intanto i preparativi per le nozze di Rossella e Riccardo.

Le spese saranno talmente ingenti che la futura sposa sarà costretta a fare dei tagli drastici. Vedendo che il suo ex marito Michele non ha contribuito neanche un po' alle spese matrimoniali, Silvia ne parlerà con Giancarlo, finendo per parlare male del giornalista il quale, però, sarà a corto di denaro e perciò non potrà effettivamente partecipare come vorrebbe alle spese nuziali della figlia. Nel frattempo la stessa Rossella avrà un'altra discussione con Riccardo a causa della sua volontà di prestare servizio in ambulanza. La ragazza in questo frangente riceverà supporto soltanto da Nunzio.

Intanto Samuel avrà la coscienza sporca a causa della relazione clandestina con Micaela e capirà di dover fare una scelta definitiva, mentre Speranza si illuderà di poter salvare la relazione con lui.

Niko nel frattempo troverà alquanto sospette le assenze del collega Alberto e sarà convinto che stia mettendo in atto un piano per ritrovare Clara.

Ipotesi sul futuro della storyline di Lara, Marina e Roberto

Nelle successive puntate intanto non è da escludere che Lara possa recuperare completamente i propri ricordi e quindi decidere di raccontare tutto alla polizia circa l'aggressione subita in carcere.

A quel punto però l'autrice materiale dell' accoltellamento, ossia Gabriella, potrebbe inchiodare Marina e Roberto, affermando di essere stata contattata da parte loro per eliminare Lara.