Mirko Brunetti rischia l'eliminazione dalla casa del Grande Fratello. Il gieffino sta di fatti perdendo consensi nel pubblico che potrebbe decidere di mandarlo a casa attraverso il televoto che si chiuderà nella diretta del 9 dicembre. L'ex volto di Temptation Island viene criticato soprattutto per il suo atteggiamento con Perla e Greta e per questo qualche utente incita il popolo del web a votare affinché venga eliminato.

Mirko perde consensi tra il pubblico: è lui il meno votato nel sondaggio su Grande Fratello Forum free

Mirko Brunetti potrebbe dire addio molto presto alla casa del Grande Fratello.

Il giovane reatino è infatti in nomination insieme a Sara, Perla e Anita nel televoto che si chiuderà nella diretta del 9 dicembre e che decreterà il nuovo eliminato di questa edizione. Potrebbe essere lui a dover lasciare il Reality Show, visto che i sondaggi lanciati dai fan sul web lo indicano come il meno votato tra i quattro in nomination. Guardando ad esempio al sondaggio presente su Grande Fratello Forum free, a cui sino ad oggi 6 dicembre hanno partecipato 1401 utenti, Mirko ottiene solo il 10% delle preferenze, contro il 20% di Anita, il 22% di Perla e il 46% di Sara. Se i pronostici venissero confermati, sarebbe quindi Mirko a dover tornarsene a casa dicendo addio alla possibilità di aggiudicarsi il montepremi finale.

Fan critici su Mirko: 'Buttiamolo fuori'

Scorrendo i commenti apparsi sui sociali in queste ultime ore, si può notare come molti utenti accusino Mirko di non comportarsi al meglio nei confronti delle due ex fidanzate Perla e Greta. Anche parte dei suoi coinquilini lo hanno criticato per l'atteggiamento ambiguo con le due ex fidanzate.

Un comportamento che non fa bene a nessuno dei tre protagonisti di questo triangolo amoroso. Sembra che Mirko voglia tenere il piede in due scarpe, quando invece dovrebbe distaccarsi da entrambe come gli ha consigliato anche Fiordaliso. Sui social, come accennato, parte dei fan fanno apertamente il tifo per una sua uscita. Per questo su X (ex Twitter), qualcuno fa un espresso invito agli altri utenti in vista del televoto: "Buttiamolo fuori".

Buttiamolo fuori a questo ridicolo di Mirko io mi auguro che sabato esce lui — 🦋 Ely 🦋 #perletti ❤️❤️ (@Elvy13432457) December 5, 2023

Sui social gli utenti attaccano Mirko: 'Ridicolo'

Mirko quindi, non sembra più conquistare il favore del pubblico come invece era accaduto a ridosso del suo ingresso. Dopo l'entrata di Perla e soprattutto a seguito di quella di Greta, l'opinione dei fan del programma su di lui sembra essere cambiata. Sempre sull'ex Twitter, qualcuno gli dà del ridicolo e si augura che il prossimo sabato sia proprio lui ad uscire dalla casa del Grande Fratello. Qualcun altro di contro, sostiene che ciò non accadrà, insinuando che gli autori faranno di tutto per non perdere uno dei componenti di un triangolo amoroso che sta trainando gli ascolti del programma.