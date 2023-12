Nelle puntate dell'11 e 12 dicembre di Terra amara l'attenzione si riverserà sul nuovo operaio Cumali, che ben presto verrà licenziato da Saniye dopo aver pensato che voglia molestare la piccola Uzum.

Intanto Umit sarà in grossi guai a causa di Demir e delle foto intime che sono state divulgate in giro per il paese. A causa di queste fotografie compromettenti, Umit perderà lo stipendio in quanto verrà sospesa dal suo incarico in ospedale. Temendo che Demir voglia ucciderla, la dottoressa vorrebbe fuggire, ma le sue condizioni economiche saranno talmente negative che sarà costretta a rivolgersi a Fikret.

Saniye licenzia Cumali

Nella puntata di lunedì 11 dicembre Umit riceverà una brutta notizia riguardante il suo lavoro. A causa delle foto scottanti diffuse in giro per Cukurova, che ritraggono la dottoressa in compagnia di Demir in un momento di intimità, la donna verrà sospesa dall'incarico di primario. Sarà così che non potrà fare affidamento sullo stipendio, inoltre dovrà scampare alla furia di Demir. Yaman, infatti, non prenderà di buon grado la notizia della gravidanza della sua ex amante, per questo motivo manderà degli uomini a cercarla per farla portare in un luogo misterioso e costringerla ad abortire. Prima che ciò accada Sevda non se ne starà a guardare che venga fatto del male alla figlia: per questo motivo raccoglierà tutti i soldi che ha e li darà a Umit, anche se quest'ultima finirà per perderli tutti durante la fuga.

A questo punto la dottoressa non potrà fare nient'altro che chiedere aiuto a Fikret.

Intanto Cumali pagherà le conseguenze della vicinanza alla piccola Uzum. Sospettando che sia un molestatore, Saniye non esiterà a licenziare il nuovo operaio.

Spuntano due parenti di Kerem Ali

Nell'episodio del 12 dicembre, il futuro del piccolo Kerem Ali sarà in bilico in quanto spunteranno due parenti: sua nonna materna e suo zio.

Fekeli, che ha intenzione di adottare il bambino per permettergli di ereditare i suoi beni, informerà Lutfiye che i due consanguinei del bambino potrebbero quindi pretendere il suo affido esclusivo.

Nel frattempo Umit sarà terrorizzata al pensiero che Demir voglia ucciderla e chiederà aiuto a Fikret, il quale apprenderà che la dottoressa è incinta e sarà disposto ad aiutarla a fuggire.

Retroscena futuro su Cumali

Cumali è un nuovo personaggio della soap, arrivato a Cukurova e assunto alla tenuta Yaman. La vicinanza che l'uomo avrà con la piccola Uzum verrà chiarita prossimamente, quando si scoprirà che in realtà Cumali è il padre biologico della bambina. Tale notizia finirà per spiazzare Saniye e Gaffur, i quali avranno timore che possa portare via la ragazzina. Si scoprirà inoltre che l'uomo è stato costretto a lasciare la figlia quando era stato arrestato in seguito a una rissa. Tuttavia, Cumali non avrà intenzione di separare Uzum da Saniye e Gaffur, anche se vorrà comunque far parte della vita della piccola.