Durante la festa a tema pirati che si è svolta nella casa del Grande Fratello ieri sera, Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno avuto l'ennesima conversazione dal gusto di confronto in merito ad un aspetto del carattere di Perla che spesso rimarrebbe nascosto: la sua dolcezza.

Mirko ha affrontato il tema della "dolcezza di Perla" dopo che lei gli aveva dato un bacio sulla guancia durante la cena. La ragazza ha così spiegato di essersi esibita in quella tenerezza perché sapeva che Mirko aveva interpretato male una precedente situazione e voleva dunque chiarire le cose con lui: "Ti ho dato un bacio a tavola, perché sapevo che te l'eri presa per una cosa, ma non è da me non lo faccio, non l'ho mai fatto".

Mirko a Perla: 'Sono contento che sei così, ti vedo bene'

Perla ha aggiunto che di solito non compie in gesti del genere "soprattutto davanti agli altri" ma la conversazione ha preso una svolta inaspettata quando Mirko ha risposto dicendo che, in realtà, lei non è una persona dura, ma che durante l'ultima fase della loro relazione non era dolce come una volta: "Tu sei dolce, è che non lo eri più, è diverso" ha ad un certo punto detto Brunetti ridendo.

I concorrenti si sono avvicinati sempre di più durante la conversazione, scambiandosi anche abbracci e carezze: "Ti vedo veramente bene e sono contento che sei così, ti vedo bene". I ripetuti gesti affettuosi hanno scaldato l'atmosfera, creando un momento di intimità tra i due ex fidanzati, che è proseguito anche dopo quando i due si sono appartati continuando a scambiarsi tenerezze e abbracci sotto le coperte.

L'ingresso di Greta Rossetti cambierà le carte in tavola?

In un quadro che vede i due ex fidanzati sempre più complici e affiatati, arriverà presto ad intromettersi una nuova variabile, ovvero l'ingresso in casa di Greta Rossetti, l'ex di Mirko, che domani inizierà ufficialmente il proprio percorso nel Reality Show targato Mediaset.

Dopo aver accettato, ospite in trasmissione, l'invito di Alfonso Signorini, la modella ha subito precisato che non intende riallacciare un legame con Brunetti, ma sarà davvero così neutra davanti a quello che è stato il suo compagno fino a pochi giorni fa? Intanto lei, la Rossetti, ha pubblicato un post su Instagram prima di iniziare la propria avventura: "D’ora in poi scelgo me.

Scelgo la mia tranquillità e scelgo il mio sorriso e la mia felicità. Sarò io la mia priorità. Nessun altro. Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per il sostegno e per gli insulti. Perdonatemi amici se non sono riuscita a rispondere a tutti ma siete tantissimi. Ve ne sarò sempre grata".