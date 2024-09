Il terzo episodio di Kostas è già disponibile su RaiPlay e andrà in onda giovedì 19 settembre su Rai 1, nella prima parte della seconda puntata. Il commissario (Stefano Fresi) inizialmente penserà di avere un semplice mal di schiena, ma scoprirà presto che il dolore nasconde qualcosa di molto più serio e inaspettato. Frattanto, Adriana (Francesca Inaudi) deciderà di cercare un lavoro per diventare più indipendente e si farà aiutare dalla sua amica Melina, mentre Kostas si addentrerà sempre di più nelle indagini sull'omicidio di un noto imprenditore.

Kostas ha mal di schiena e Adriana cerca un lavoro

Il commissario Kostas Charitos si troverà a fare i conti con un forte mal di schiena che renderà le sue giornate ancora più difficili. Mentre cerca di gestire il dolore, la sua vita privata subirà un ulteriore scossone: sua moglie Adriana, stanca di dipendere economicamente da lui, prenderà la decisione di cercarsi un lavoro. Questo cambiamento inatteso metterà alla prova il loro matrimonio, costringendo entrambi a riconsiderare i propri ruoli all’interno della coppia. Sullo sfondo, proseguono le indagini sull’omicidio di un noto imprenditore, gettando ombre inquietanti sulla vita di Kostas, che si ritroverà sempre più coinvolto in una rete di segreti e bugie.

Il commissario alle prese con un nuovo omicidio

Le difficoltà di Adriana nel trovare un lavoro si faranno più evidenti, portandola a confidarsi con la sua cara amica Melina (Elena Di Cioccio), proprietaria di un negozio di borse e accessori. Melina suggerirà un’idea creativa: realizzare porta tappetini da yoga all'uncinetto che potrebbero essere venduti nel suo negozio.

Sebbene inizialmente titubante, Adriana comincerà a considerare seriamente questa possibilità, cercando di bilanciare le sue aspirazioni di indipendenza con le esigenze della vita coniugale.

Nel frattempo, il commissario Kostas sarà sempre più coinvolto nelle indagini sull’omicidio dell'imprenditore: determinato a scoprire la verità, farà una scoperta cruciale che potrebbe cambiare le sorti dell’intera indagine.

Le nuove prove metteranno Kostas in una posizione scomoda, costringendolo a prendere decisioni difficili, mentre il cerchio intorno all’assassino si stringe.

Kostas diviso tra indagini e preoccupazioni per la figlia Caterina

Oltre alle sfide professionali, il commissario Kostas non potrà fare a meno di pensare ai problemi della sua famiglia. In particolare, si preoccuperà per sua figlia Caterina (Blu Yoshimi) e la chiamerà per assicurarsi che vada tutto bene con il suo fidanzato Panos (Daniele La Leggia). Il rapporto tra i due, infatti, sembra aver attraversato alcuni momenti difficili, e Kostas, nonostante le pressioni sul lavoro, sentirà il bisogno di rimanere vicino a sua figlia e capire come stanno realmente le cose.

Caterina rassicurerà suo padre dicendogli che tra lei e Panos va tutto bene e che il fidanzato è a casa sua per studiare in vista di un esame. Kostas, però, non potrà fare a meno di essere sarcastico, prendendo in giro il percorso di studi di Panos. Nonostante l'atteggiamento scherzoso del commissario, Caterina eviterà di confidargli che, in realtà, le cose tra loro non sono affatto serene. La giovane sceglierà di non rivelare le difficoltà che sta attraversando, per non aggiungere ulteriori preoccupazioni a suo padre, già sopraffatto da molte altre sfide.

Kostas: la miniserie basata sui romanzi di Petros Markarīs, in onda fino al 3 ottobre su Rai 1

Kostas è una miniserie di 8 episodi, suddivisi in quattro puntate.

Iniziata il 12 settembre, terminerà il 3 ottobre con la quarta e ultima puntata. La serie televisiva italiana è tratta dai romanzi dello scrittore armeno-greco Petros Markarīs, che vedono protagonista il commissario di polizia Kostas Charitos. Prodotta da Palomar e Rai Fiction, la serie va in onda in prima visione su Rai 1. Tutti gli episodi della prima stagione sono stati resi disponibili il 12 settembre 2024 su RaiPlay, mentre la distribuzione internazionale è curata da Rai Com.