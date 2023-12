Le nuove puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5 dal 4 al 7 dicembre vedranno il ritorno di Alessandro Vicinanza. Il cavaliere avrà in confronto con l'ex Ida Platano mentre Roberta Di Padua verrà scaricata da Marco Antonio. La dama di Cassino ballerà poi con Vicinanza e questo potrebbe fare da preludio alla ripresa della loro conoscenza.

Marco Antonio chiude con Roberta

Ciò che andrà in onda dal 4 al 7 dicembre su Canale 5, fa riferimento principalmente a ciò che è accaduto nella registrazione di Uomini e donne dello scorso 21 novembre.

Dopo aver visto il tentativo andato a vuoto di Claudia di riprendere la conoscenza con Alessio Pili Stella, il pubblico assisterà alla fine della conoscenza tra Marco Antonio e Roberta Di Padua.

Sarà il cavaliere a decidere di chiudere perché ancora interessato ad Emanuela. Marco Antonio vorrà riprendere la loro conoscenza, interrotta bruscamente dopo che lui aveva baciato Roberta. Emanuela però non ne vorrà sapere, visto che non riuscirà a perdonare il cavaliere per quanto accaduto con Di Padua.

Colpo di scena: torna Alessandro Vicinanza e si scontra con Ida

Roberta Di Padua potrà presto consolarsi dal rifiuto di Marco Antonio, visto che farà ritorno in studio Alessandro Vicinanza. Il 40enne di Salerno non tornerà per riconquistare la ex Ida Platano ma si siederà nel parterre Over. Il suo ritorno giungerà a distanza di poche settimane dalla presentazione di Ida come nuova tronista. Tra i due ex fidanzati ci sarà un duro confronto nello studio di Maria De Filippi.

Con ogni probabilità ognuno dei due darà la propria versione dei fatti sulla loro rottura. Sta di fatto che Alessandro tornerà per riconquistare la ex, ma per cercare una nuova donna giusta per lui.

Ironia della sorte, si troverà di fronte proprio Roberta Di Padua, con la quale nella scorsa stagione, aveva avuto una breve frequentazione.

Alessandro e Roberta ballano insieme

Il ritorno di Alessandro Vicinanza rischierà di creare nuove tensioni nello studio di Uomini e donne, proprio per il fatto che lui e Ida si troveranno a dover seguire uno il percorso dell'altro. Subito dopo aver discusso con la ex fidanzata, il cavaliere di Salerno deciderà di ballare proprio con Roberta Di Padua.

Roberta e Alessandro riprenderanno la conoscenza. Nelle puntate che verranno trasmesse nel corso del mese di dicembre, i due racconteranno di essere usciti a cena e di essersi scambiati diversi baci. Ma alla fine Roberta pianterà in asso il cavaliere dopo che lui manifesterà il desiderio di conoscere anche altre dame.