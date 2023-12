Salta l'appuntamento con il Grande Fratello di lunedì 18 dicembre 2023. Il Reality Show condotto da Alfonso Signorini non sarà trasmesso questo lunedì sera nella fascia serale di Canale 5 per lasciare spazio alla messa in onda della semifinale di Io Canto Generation.

Una decisione che non ha reso entusiasti i fan, molti dei quali si sono lamentati sui social per il trattamento riservato dai vertici Mediaset alla programmazione del celebre reality show.

Salta la puntata del Grande Fratello di lunedì 18 dicembre 2023

Questo lunedì 18 dicembre gli spettatori che alle 21:35 si collegheranno su Canale 5 per seguire il nuovo appuntamento con il GF in diretta resteranno profondamente delusi, dato che al suo posto ci sarà spazio per Io Canto Generation.

Il talent show condotto da Gerry Scotti cambierà eccezionalmente giorno di messa in onda per la semifinale, evitando la serata del giovedì e la concorrenza di Un professore 2 per approdare di lunedì sera.

In questo modo toglierà spazio al reality show condotto da Signorini che questa settimana andrà in onda soltanto sabato 23 dicembre in prima serata, a partire come sempre dalle 21:30 in poi.

Una decisione che in queste ore ha scatenato un po' di critiche e polemiche da parte degli appassionati del programma, delusi per la mancanza di questo nuovo appuntamento serale.

I fan polemici per l'assenza del reality show in prima serata

"Ma come non ci sarà il GF questa sera? Ma perché questi cambiamenti", scrive un telespettatore sul nuovo social Thread commentando un post dell'account ufficiale in cui annunciano la mancanza della diretta di questo lunedì 18 dicembre.

"Che noia, è davvero un peccato" scrive ancora un altro utente deluso dal fatto che non potrà seguire le nuove vicende dei concorrenti protagonisti della casa più spiata d'Italia.

"Ma no, quindi mi toccherà seguire i ragazzi su Mediaset Extra", scrive ancora un altro utente che si accontenterà di seguire la diretta live 24 ore dalla casa prevista sul canale 55 del digitale terrestre e in streaming su Mediaset Infinity.

Calo di ascolti per il reality show di Alfonso Signorini nel prime time del sabato

In attesa della nuova puntata di sabato sera, gli ascolti del reality show in questa nuova collocazione hanno subito un calo di spettatori in prime time.

La media auditel è di circa 2,2 milioni di spettatori pari ad uno share che si è stabilizzato sulla soglia del 17%, con picchi del 21% durante la messa in onda.

Numeri decisamente in calo rispetto ai risultati del lunedì, tali da permettere alla rete ammiraglia Rai di vincere la gara ascolti con Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci.