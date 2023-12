Cambio programmazione in casa Mediaset nel corso della settimana che va dal 18 al 24 dicembre. Il Grande Fratello, ad esempio, salterà l'appuntamento del lunedì sera per lasciare spazio alla semifinale del talent show Io Canto condotto da Gerry Scotti.

La prima serata del 24 dicembre, invece, non sarà occupata dal tradizionale appuntamento speciale con Terra amara, bensì da un concerto evento di Natale che vedrà Elisa come protagonista.

Grande Fratello salta nella serata di lunedì 18 dicembre: al suo posto Io Canto

L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini non sarà in onda con il consueto doppio appuntamento in prime time nella settimana che va dal 18 al 24 dicembre.

Lunedì 18, infatti, non è prevista una nuova puntata in diretta dato che al posto del reality show ci sarà spazio per la semifinale di Io Canto Generation, il baby talent condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Michelle Hunziker Orietta Berti, Albano e Claudio Amendola in giuria.

Inizialmente prevista per giovedì 21 dicembre, in casa Mediaset si è scelto di optare per questa variazione di palinsesto ed evitare così la sfida diretta contro la puntata conclusiva di Un professore 2, la serie di Rai 1 con Alessandro Gassmann che sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista auditel.

Io Canto sostituisce il reality show di Alfonso Signorini

La finalissima del talent show di Scotti, invece, andrà in onda mercoledì 27 dicembre su Canale 5.

Per quanto riguarda il GF, al momento è confermata la puntata di sabato 23 dicembre, che dovrà sfidare la finalissima di Ballando con le stelle presentato da Milly Carlucci.

Cambiamenti anche per la soap opera Terra amara che, domenica 24 dicembre non andrà in onda nella fascia serale di Canale 5.

La soap opera cederà spazio alla messa in onda di un concerto evento natalizio che avrà come protagonista Elisa, ma andrà in onda di pomeriggio con un appuntamento speciale di due ore dalle 14:30 alle 16:30 circa.

La sostituzione di Io Canto con il GF entusiasma i fan social

Un cambio programmazione che ha entusiasmato i fan social del baby talent condotto da Gerry Scotti che in queste settimane ha registrato una media di oltre 2,8 milioni di spettatori pari ad uno share che oscilla tra il 19 e il 20%.

"Meglio vedere i bambini che cantano che certa gente che pensa di essere chissà chi", ha commentato uno spettatore.

"Direi un ottimo cambio programmazione. Viva i bambini talentuosi che si esibiscono in tv piuttosto che certa tv spazzatura", è il commento di un altro utente sui social.

"Almeno un format pulito, meglio così", sentenzia ancora un altro utente su Instagram.