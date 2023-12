Continuano le vicende della soap Un posto al sole e nel corso della settimana che andrà dal 25 al 29 dicembre Clara riuscirà a convincere Eduardo a rientrare in Italia e a interrompere la loro folle fuga, a questo punto a sorpresa Sabbiese deciderà di costituirsi. Intanto il piccolo Antonio Nicotera apprenderà con stupore che sua madre e il poliziotto Damiano Renda hanno una relazione e non la prenderà affatto bene. Nel giorno di Natale Raffaele affiderà a Otello un compito importante che coinvolgerà tutti gli abitanti del Palazzo.

La disperazione di Clara

Clara sarà disperata per le condizioni in cui è costretta a fuggire con Eduardo Sabbiese lo esorterà a riflettere e a tornare in Italia. Intanto anche Alberto sarà in pena per loro: proprio nel periodo natalizio sentirà ancora di più la mancanza di suo figlio e della sua famiglia a causa del loro allontanamento.

Dopo la decisione di rientrare per il bene di Clara e Federico, Sabbiese sarà costretto ad affrontare l'ira di Alberto. Anche Damiano verrà a conoscenza tramite Rosa delle intenzioni del suo amico e ne rimarrà sorpreso. Dopo un incontro con lui, riuscirà a convincerlo a consegnarsi alla polizia. Alberto, preso dalla rabbia, sarà più determinato che mai a voler togliere la custodia di suo figlio Federico a Clara.

La scoperta di Antonio

Viola e Damiano continueranno la loro relazione seppur in maniera timida e cauta. Tutti i loro gesti però non sfuggiranno all'occhio attento di Manuel che si accorgerà del nuovo legame tra il proprio padre e la madre del suo amichetto, quindi correrà subito da Antonio per raccontargli della sua scoperta: quest'ultimo ne rimarrà piuttosto turbato e comincerà a comportarsi in maniera strana.

Sarà Eugenio a dover rispondere a una serie di domande imbarazzanti del figlio, inconsapevole del fatto che il bambino è già a conoscenza della verità.

In radio invece l'ultimo intervento di Micaela non sarà molto apprezzato da Filippo, il quale però dovrà ricredersi di fronte al grande successo che la ragazza riscuoterà dal pubblico.

Poco dopo la ragazza finirà per scontrarsi anche con Samuel, avendo idee diverse sulla loro relazione. Sarà Nunzio a dare i giusti consigli all'amico per poter riconquistare la giovane Cirillo in seguito alla loro discussione.

Il punto sul Natale a Un posto al sole

Il 24 dicembre quest'anno cadrà di domenica e per questo non andrà in onda la puntata nel giorno della Vigilia di Natale. Tuttavia l'episodio verrà recuperato lunedì 25 dicembre, quando verrà trasmessa una puntata in cui si vedrà sia il tradizionale cenone che il giorno della Natività. Come ogni anno i festeggiamenti partiranno da casa Bruni-Giordano.

Molto probabilmente Raffaele farà il suo tradizionale brindisi di auguri rivolgendosi ai telespettatori.

Le anticipazioni svelano che proprio il portiere del Palazzo, mentre sarà intento a preparare il cenone della vigilia e il pranzo di Natale, affiderà un compito speciale a Otello che porterà un po' dello spirito natalizio tra tutti i condomini di Palazzo Palladini. È facile intuire che l'ex comandante dei vigili porterà un sorriso a tutti nei panni di Babbo Natale.