Questa sera lunedì 4 dicembre 2023 tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini. In nomination ci sono ben sei concorrenti e stando a quanto riportato dal sondaggio pubblicato sul Grande Fratello forumfree, laddove alle 10:10 di quest'oggi hanno espresso la loro preferenza 1.215 persone, ad avere la peggio dovrebbe essere Paolo, ultimo e in fondo alla classifica delle preferenze.

GF, i sondaggi al 4/12: rischiano anche Rosy e Giuseppe

Nella scorsa puntata del Grande Fratello, andata in onda di sabato 2 dicembre 2023, in nomination sono finiti Grecia Colmenares, Alex Schwazer, Rosy Chin, Giuseppe Garibaldi, Paolo Masella e Perla Vatiero.

Stando a quanto emerso dal sondaggio del Grande Fratello forumfree, ad avere la meglio dovrebbe essere Grecia, con il 36.75% di preferenze. Al secondo posto dovrebbe esserci invece Perla, salva con il 26.42% di voti. Terzo posto per lo sportivo Schwazer, salvo invece con il 12.63% di voti. Quarto posto per Rosy, la chef infatti dovrebbe essere salva con l'8.67% di voti a favore. Quinto posto per il concorrente calabrese Giuseppe, salvo con l’8.34%. A concludere la lista e quindi ad essere il meno votato e candidato a finire al prossimo televoto eliminatorio sarebbe Paolo Masella con il 7.18%. La domanda è ancora una volta in positivo, al pubblico si chiede infatti chi si voglia salvare: il meno votato andrà direttamente al prossimo televoto eliminatorio, stasera dunque nessun concorrente abbandonerà la casa.

Nuovo confronto tra Mirko e Greta

Intanto nella casa del Grande Fratello l’ingresso di Greta Rossetti ha nuovamente stravolto gli equilibri. Nella serata di domenica 3 dicembre 2023, Greta ha avuto un nuovo confronto con Mirko Brunetti, il suo ex. Dopo ore di silenzi i due ragazzi hanno scelto di parlarsi e cercare di mettere le cose in chiaro.

Brunetti in particolare ha ammesso di sentirsi spaesato con questi ultimi ingressi. Dal canto suo Greta Rossetti ha replicato dicendo: "A me interessa solo che questo malessere non sia dipeso da me”. Per tutta risposta il gieffino ha replicato dicendo: “Io al posto tuo non sarei mai entrata, te lo dico apertamente".

La ragazza ha allora argomentato la propria scelta spiegando di aver intrapreso un percorso personale invitando Brunetti a fare il proprio senza sentirsi in imbarazzo per lei: "Io con te non tornerei più.

Non è stato bello quello che ho visto da fuori" ha comunque affermato lei ad un certo punto. Non resta dunque che attendere la diretta di lunedì 4 dicembre per scoprire come si evolverà il triangolo tra Mirko, Greta e Perla.