Lunedì 11 dicembre 2023 tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini e l’opinionista Cesara Buonamici. Secondo gli ultimi sondaggi da parte dei fan, ad avere la meglio dovrebbe essere Vittorio Menozzi.

Sondaggi GF 11 dicembre

Nella scorsa puntata del Grande Fratello, andata in onda sabato 9 dicembre 2023, sono finiti in nomination ben 4 concorrenti: Vittorio, Marco, Sara e Perla. Stando a quanto emerso dagli ultimi sondaggi online, effettuati dal portale Grande Fratello Forumfree dove, alle 9:30 di lunedì 12 dicembre hanno espresso il loro parere 1.313 persone, il preferito dovrebbe essere Vittorio Menozzi.

Il giovane concorrente infatti dovrebbe essere salvo con circa il 55.67% di voti. Al secondo posto dovrebbe esserci invece Perla Vatiero, con il 19.50% di voti. Terzo posto per lo sportivo Marco Maddaloni, il quale dovrebbe essere preferito con il 13.10% di voti. Ultimo posto e quindi candidato alla prossima eliminazione, dovrebbe esserci Sara Ricci, con l’11% di preferenze. Anche questa settimana la domanda è in positivo e si chiede chi, tra i concorrenti al televoto, si vuole salvare. Non resta dunque che attendere la puntata per scoprire chi sarà il favorito del pubblico.

Greta rivela che Mirko avrebbe voluto un figlio da lei

Intanto nella puntata di sabato 9 dicembre, Mirko Brunetti è stato eliminato al televoto, suscitando stupore in tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello.

Greta Rossetti non ha perso tempo per fare una rivelazione a Massimiliano Varrese e Grecia Colmenares. Già dopo l’uscita del gieffino, la ragazza aveva rivelato che Mirko, in passato, gli aveva fatto una proposta abbastanza pesante, più pesante di andare a convivere o avere un matrimonio. Nel pomeriggio di domenica 10 dicembre, rivolgendosi a Grecia e a Varrese, Greta Rossetti ha rivelato: “Lui mi diceva cose importanti, come andiamo a convivere così ti dimostro che sei la donna della mia vita.

Lui voleva fare un figlio con me, me l’ha detto in più occasioni, te lo giuro su mia madre”.

Perla incredula all'eliminazione di Mirko

Dall’altra parte invece Perla non ha ancora ben realizzato quanto successo e, le 24 ore successive all’eliminazione di Mirko, la donna era convinta fosse uno scherzo e Brunetti sarebbe presto tornato in casa come concorrente.

A tal proposito si è anche sfogata con Letizia Petris, dicendole: “Non ha senso e ancora non realizzo. Ho anche dei rimpianti perchè l’ho salutato giusto per, io ero sicura di rivederlo e invece non è successo. Se fosse rimasto avrei certamente capito di più, però ovviamente a scegliere sono le persone, loro vedono tutto e hanno votato, perchè era una situazione logorante”.