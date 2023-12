Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda nel preserale di Rai 3 da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre 2023 annunciano che l’incubo Lara sarà tutt’altro che finito. Martinelli, infatti, si risveglierà dal coma ma non sembrerà ricordare alcunché sull’aggressione subita. Nonostante l’amnesia della donna, Ferri e sua moglie saranno preoccupati perché temono che possa venire fuori tutta la verità e che cioè sono stati loro i mandanti dell'agguato.

Intanto Ida diverrà sempre più decisa a rimarcare il suo ruolo di madre: anche la crescente vicinanza con Diego sarà motivo di apprensione per Marina e suo marito che temono che il segreto della ragazza polacca possa venire alla luce del sole.

Lara si risveglia dal coma ma ha un’amnesia, Marina e Roberto preoccupati

Nelle prossime puntate della soap, Roberto Ferri e sua moglie continueranno ad essere al centro delle trame. Lara, infatti, non solo si risveglierà dal coma affermando di non ricordare alcunché dell’aggressione subita, ma sembrerà completamente cambiata visto che dichiarerà di essere pentita per tutto quello che ha fatto. Marina e Roberto, sempre più preoccupati, cercheranno di capire se sta mentendo in quanto temono che si possa risalire direttamente a loro una volta scoperto che dietro all’aggressione si cela lo zampino di Gabriella Sebillo, la donna che hanno assoldato. Nel frattempo i due coniugi avranno ben altro di cui preoccuparsi dato che Ida rivendicherà con insistenza di essere la vera madre di Tommaso ricevendo una proposta da Lara.

Ornella salva don Raimondo ma decide di andare in pensione, Viola e Raffaele cercano di farle cambiare idea

Durante la manifestazione contro la camorra, Don Raimondo sarà vittima di un malore. Sarà Ornella Bruni a salvargli la vita, evitando la tragedia. Il primario Luca sarà grato alla collega dell’intervento tempestivo, mentre Viola e Raffaele cercheranno di convincerla a non andare in pensione.

Ornella però sarà decisa ad appendere il camice al chiodo, arrivando a fare domanda per il prepensionamento.

Michele ha problemi di natura economica, Rossella si scontra con Riccardo, Samuel divorato dai senso di colpa

Nelle prossime puntate di Upas, Rossella sarà poi costretta a fare i conti con il limitato budget che ha a disposizione per organizzare il matrimonio, la faccenda potrebbe causare tensione con i suoi genitori.

Michele, infatti, non contribuirà alle spese della ragazza e Silvia ne parlerà a Giancarlo il quale non risparmierà frecciatine all’ex marito di lei.

Intanto Rossella sarà determinata a prestare servizio in ambulanza, scontrandosi in proposito con Riccardo. Soltanto Nunzio supporterà inaspettatamente la dottoressa in questa sua decisione: nel frattempo il ragazzo scoprirà che Michele ha problemi economici, per questo non può contribuire alle spese nuziali della figlia.

Samuel, invece, sarà sempre più divorato dai sensi di colpa per la relazione clandestina con Micaela comprendendo di non poter andare avanti con le menzogne e prendendo una decisione molto importante in merito.

Il segreto di Ida viene a galla, Clara cambia idea: le possibili storyline delle prossime puntate

È molto probabile che nelle prossime puntate di Un posto al sole il segreto di Ida venga finalmente a galla. Diego, infatti, potrebbe arrivare a scoprire che la sua amata è la vera madre del piccolo Tommaso. I due, inoltre, potrebbero decidere di crescere insieme il bambino segnando una decisa svolta nelle trame della soap.

Clara, invece, potrebbe cambiare idea e decidere di rinunciare alla sua fuga d'amore con Eduardo.