Per Ida arriverà un inaspettato voltafaccia da parte di Marina e Roberto nelle puntate di Un posto al sole dal 18 al 22 dicembre. Le anticipazioni annunciano che Ferri e la moglie andranno in Polonia con Ida per conoscere la sua famiglia, ma dopo aver stretto un accordo con la zia della ragazza avranno intenzione di tornare in Italia senza di lei. Ida vivrà con dolore la separazione, mentre Diego a Napoli resterà all'oscuro di tutto. Nel frattempo Silvia scoprirà che Michele ha prestato a Nunzio il denaro necessario per salvare il Caffè Vulcano e rimarrà piacevolmente sorpresa dal gesto del suo ex marito.

Saviani, invece, sarà sempre meno tollerante nei confronti di Giancarlo vedendolo con Silvia e Rossella.

Il diabolico progetto di Roberto e Marina contro Ida

Il piano di Marina e Roberto prenderà forma e sarà davvero crudele nei confronti di Ida, decisa a uscire allo scoperto come madre di Tommaso. Tutto inizierà quando i due coniugi faranno una sorpresa alla donna organizzando un viaggio in Polonia tutti insieme. Per Marina e il marito sarà l'occasione giusta per vedere con i loro occhi la situazione di disagio in cui vive la famiglia di Ida e approfitteranno della situazione. La zia di Ida si lascerà corrompere facilmente dai ricchi imprenditori, che riusciranno a ritornare in Italia senza la giovane madre.

Per Ida sarà un incubo separarsi da suo figlio. Diego continuerà a essere ignaro di tutto quello che sta succedendo.

Silvia scopre la verità su Michele

Ci saranno importanti novità anche per Silvia, che continuerà a vivere dei giorni spensierati con Giancarlo. Michele non sopporterà la vicinanza del bancario alla sua ex moglie e a Rossella, e probabilmente comincerà a essere geloso della sua famiglia.

Nel frattempo, come un fulmine a ciel sereno, per la signora Graziani arriverà una verità inaspettata. Nunzio racconterà alla donna di aver ricevuto da Michele i soldi necessari a salvare il Caffè Vulcano mesi prima. Silvia sarà molto colpita dalla generosità del suo ex marito e questo potrebbe cambiare tutte le carte in tavola.

La donna troverà tutte le risposte al rifiuto di Michele che non voleva pagare le spese delle nozze. I dubbi sui sentimenti inizieranno a far riflettere la madre di Rossella che potrà contare sul sostegno di Mariella.

Il sentimento mai spento tra Silvia e il suo ex marito

Silvia e Michele torneranno insieme? Quella che prima era una lontana ipotesi, con il passare delle settimane si fa sempre più concreta. Da parte di Saviani i sentimenti per la sua ex moglie sono sempre stati piuttosto evidenti, perché la gelosia nei confronti di Giancarlo ha preso il sopravvento più volte. Silvia invece, nelle scorse settimane, ha mostrato molta vicinanza al suo ex marito, ma poteva trattarsi anche di semplice affetto.

Presto, però, tutto potrebbe cambiare, perché il gesto di Michele potrebbe risvegliare nella sua ex moglie quel sentimento d'amore di un tempo. Pur avendo una relazione con Giancarlo Silvia non ha mai mostrato particolare entusiasmo per il suo trasferimento a Napoli ed è possibile che presto si renda conto di aver fatto la scelta sbagliata.