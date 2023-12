Lunedì 11 dicembre torna l'appuntamento con il Grande Fratello in prima serata su Canale 5, una puntata questa dove ci sarà spazio per l'esito del nuovo televoto settimanale.

In lizza Sara, Perla, Marco e Vittorio, i concorrenti maggiormente votati dai loro compagni di avventura, con il meno incensato dal pubblico che finirà al prossimo televoto eliminatorio.

Guardando al sondaggio del portale Grande Fratello Forum Free, Vittorio sembra ad ora essere il più amato in assoluto col 58,24% di preferenze.

Vittorio Menozzi il più amato nel sondaggio per la puntata del Grande Fratello dell'11 dicembre

Per l'appuntamento di lunedì 11 dicembre non è prevista una nuova eliminazione dal cast del Reality Show dato che il pubblico da casa sarà chiamato a decretare il nome del concorrente che intende vedere ancora in gioco: il meno votato, invece, sarà il primo candidato all'eliminazione prevista per sabato 16 dicembre.

Al momento, il sondaggio del portale Grande Fratello Forum Free - al quale ad oggi 10 dicembre alle ore 9:11 hanno partecipato 807 utenti - vede in netto vantaggio Vittorio Menozzi, con il 58% delle preferenze. Menozzi domina al momento la scena e appare dunque come il meno indicato per finire a rischio nomination eliminatoria della prossima puntata.

Male Marco Maddaloni e Sara Ricci

Seconda posizione per Perla Vatiero che al momento, sfiora la soglia del 19% delle preferenze nel sondaggio web mentre le ultime due posizioni sono occupate da Sara Ricci e Marco Maddaloni.

L'attrice si attesta sul 12,45% delle preferenze mentre Maddaloni ottiene il 10,60% dei voti a suo favore: al momento è proprio Marco dunque il candidato in pole position per essere 'spedito' alla tornata eliminatoria dalla casa più spiata d'Italia.

Mirko Brunetti eliminato definitivamente dalla casa di Cinecittà

Intanto, l'ultima puntata serale del reality show trasmessa ieri sabato 9 dicembre su Canale 5 è stata caratterizzata dall'eliminazione di Mirko Brunetti.

Contrariamente ad ogni aspettativa da parte dei concorrenti in casa, il protagonista del triangolo sentimentale con Greta e Perla è stato fatto fuori dal pubblico, che non ha gradito il suo modo di fare all'interno della casa.

Lo stesso Mirko, nel momento in cui è stato sconfitto da Anita, non ha nascosto il proprio stupore e la propria amarezza per la fine di un percorso che avrebbe dovuto aiutarlo a fare chiarezza sulla sua difficile situazione sentimentale.

Grande stupore anche per le sue due ex fidanzate, Perla e Greta, che non si aspettavano un simile esito.

Mirko, Perla e Greta, il triangolo amoroso finisce qui

L'eliminazione di Mirko Brunetti chiude definitivamente un capitolo importante della trasmissione, che nelle ultime settimane gravitava quasi soltanto attorno al 26enne e alla presenza in casa delle sue due ex fidanzate, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Le ultime puntate di questa 'soap opera' stavano facendo registrare dei timidi avvicinamenti tra il Brunetti e l'ex tentatrice di Temptatation Island, la sua compagna fino a poche settimana fa, quando la modella aveva deciso di chiudere la relazione per via del nuovo feeling instaurato in casa tra il suo fidanzato e la sua ex.

L'ingresso di Greta ha invece contribuito a stoppare l'onda motoria che stava riportando il Brunetti verso la Vatiero, quale sarebbe dunque la conclusione? Ad oggi non è dato saperlo ma è ragionevole presumere che nessuna delle due donne farà parte del futuro di Mirko.