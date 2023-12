Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore dell'11 e 12 dicembre rivelano che Maria e Vito saranno felici insieme e pronti a pensare al loro futuro, con le nozze imminenti che li aspettano.

Un duro colpo per Matteo Portelli, che non riuscirà a rassegnarsi all'idea di poter vedere la sua amata tra le braccia di un altro uomo.

Intanto Matilde intenderà procedere con l'annullamento del matrimonio con Tancredi e mettere così la parola fine a questa storia che le ha causato tante sofferenza.

Maria e Vito felici, Matteo Portelli non si rassegna

Nella puntata che sarà trasmessa lunedì 11 dicembre Rosa continuerà a essere alla ricerca di un nuovo lavoro che possa darle una certa stabilità dal punto di vista economico e permetterle di vivere serenamente a Milano.

La ricerca, però, non darà i frutti sperati e Armando si mostrerà molto preoccupato, tanto da decidere di chiedere aiuto a Don Saverio, che sicuramente potrebbe dar loro una mano.

A Villa Guarnieri, intanto, arriverà un telegramma con il quale verrà annunciato l'arrivo di una persona inattesa.

Maria e Vito continueranno a vivere la loro storia d'amore alla luce del sole, pronti a viversi questo nuovo futuro che li aspetta insieme.

Per Matteo Portelli non sarà facile vederli felici e innamorati: il giovane contabile non riuscirà a rassegnarsi all'idea di vedere la donna per cui ha perso la testa tra le braccia di un'altra persona.

Matilde intende annullare il suo matrimonio: anticipazioni Il Paradiso del 12 dicembre

Le anticipazioni dell'appuntamento del 12 dicembre, invece, rivelano che Matilde intende consultare il suo avvocato perché vuole annullare il matrimonio con Tancredi.

La donna non intende farla passare liscia all'uomo che l'ha ingannata e delusa, motivo per il quale vorrà voltare pagina.

Irene, invece, sarà occupata con l'organizzazione di un nuovo evento che si terrà al Circolo. Al suo fianco ci sarà Leonardo che le darà un grande supporto e la donna finirà per mettere in secondo piano il fidanzato Alfredo.

I fan della soap temono l'addio tra Alfredo e Irene

L'avvicinamento tra Irene e Leonardo inizia a preoccupare i fan della soap opera, molti dei quali temono che la capo commessa possa chiudere con Alfredo.

"Spero che Irene non tronchi in asso il povero Alfredo, non lo meriterebbe", è il commento di un fan su Facebook.

"Mi dispiace troppo per Alfredo, ci ha messo tutto se stesso in questa relazione", scrive qualcun altro in rete.

"A questo punto speriamo che arrivi un nuovo amore per Alfredo", sentenzia un altro spettatore.