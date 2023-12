Il ritorno della contessa Adelaide nelle trame de Il Paradiso delle signore 8 rende entusiasti i numerosissimi fan social della soap opera di Rai 1.

La sua presenza non è passata inosservata e, il suo immancabile cinismo, ha già conquistato il pubblico che da tempo chiedeva agli sceneggiatori di poterla rivedere in azione.

Un personaggio decisamente insostituibile per questa soap che continua a macinare ottimi risultati dal punto di vista auditel.

La presenza della contessa Adelaide anima le dinamiche della soap

Il ritorno della contessa Adelaide si è concretizzato nella puntata del 15 dicembre, quando la donna scelse di rientrare a Milano dopo un lungo soggiorno in Svizzera e riportò in città anche sua nipote Marta Guarnieri.

Da quel momento in poi, la donna ha ripreso in mano le redini di villa Guarnieri, intenzionata in primis ad evitare la fuoriuscita di uno scandalo dopo che Tancredi Sant'Erasmo ha confessato di essere stato l'artefice dell'incendio al mobilificio dei genitori di Matilde.

La donna sta facendo i conti anche con la crisi in atto con Marcello: a quanto pare non proverebbe più gli stessi sentimenti di una volta, tanto da voler mettere in stand-by il loro rapporto.

I fan de Il Paradiso delle signore impazziscono per il ritorno di Adelaide

Sta di fatto che il rientro in scena del personaggio interpretato da Vanessa Gravina ha subito entusiasmato gli appassionati che sui social si dicono felici di rivederla di nuovo in azione.

"Che personaggio la contessa. La produzione ricoprisse d'oro Vanessa Gravina, perché con lei la soap è altra cosa" è il commento di uno spettatore su Twitter/X.

"Finalmente è tornata l'unica vera regina indiscussa di questa soap e tutti ne sentivamo la mancanza" sentenzia ancora qualcun altro.

"Che meraviglia ritrovare la contessa muoversi all'interno di villa Guarnieri: miglior personaggio in assoluto" scrive ancora un altro utente.

Il futuro della contessa e un possibile ritorno di fiamma con l'ex Umberto

Resta da capire cosa succederà nelle prossime puntate della soap e quale sarà l'evolversi del personaggio della contessa, che sembra aver preso le distanze dalla sua relazione con Marcello.

Non si esclude che la donna possa aver conosciuto un altro uomo durante il suo soggiorno in Svizzera oppure che il suo cuore batta ancora forte per l'ex storico Umberto Guarnieri, col quale ha vissuto una intensa e appassionante storia d'amore.

Un ritorno di fiamma tra il commendatore e la contessa renderebbe entusiasti i numerosissimi appassionati social pronti a rivedere insieme una delle coppie più esplosive e diaboliche di questa soap opera.