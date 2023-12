Tra Maurizio Laudicino e Elena Di Brino è davvero finita. Il protagonista di Uomini e donne ha rotto il silenzio con un lungo post su Instagram. "Accetto la decisione di Elena" ha dichiarato l'ex cavaliere, che ha ribadito i suoi sentimenti e il suo profondo rispetto per la donna. Con una foto che li ritrae in un abbraccio ha ringraziato chi ha sempre creduto nella coppia e ha lanciato qualche frecciatina a qualcuno che è ancora negli studi di Canale 5.

La rottura con Elena fa soffrire ancora molto Maurizio

La favola d'amore tra Maurizio ed Elena è finita a causa di incomprensioni.

I sentimenti, però, resterebbero almeno da parte del cavaliere che ha pregato i fan di non fargli domande. "Anche la più innocente delle domande è sale sulla ferita", ha scritto Laudicino. Stando alle sue parole, la chiusura sarebbe stata una decisione di Elena che avrebbe notato in lui qualcosa di non chiaro. "Ho ancora molte cose da risolvere" ha dichiarato Maurizio, ribadendo i suoi sentimenti per lei. Maurizio ha voluto sottolineare il profondo rispetto che c'è stato e continua ad esserci con Elena, escludendo che tra loro ci sarà il botta e risposta in cui molti cadono. Quello che i due ex dovevano dirsi è stato già detto tra loro. Accanto alle sue dichiarazioni Maurizio Laudicino ha pubblicato la foto di un loro abbraccio, perché questa è l'immagine che vorrebbe che restasse della coppia.

Successivamente, l'ex cavaliere di Uomini e donne ha ringraziato tutti coloro che hanno creduto nella coppia e l'hanno supportata dal primo momento.

Le frecciatine di Maurizio a qualche protagonista di Uomini e donne

Maurizio non ha risparmiato qualche critica nei confronti di chi ad oggi ha ancora dei dubbi sulla veridicità della sua storia d'amore con Elena.

"Leggo ancora commenti su presunti piani", ha scritto, ricordando che molti teatrini continuano ancora ad andare in scena nel dating show. "C'è chi per quella sedia venderebbe l'anima e chi l'ha lasciata spontaneamente". La storia tra Maurizio ed Elena è nata dopo una conoscenza nel programma di Maria De Filippi in cui entrambi sono stati oggetto di pesanti critiche da parte di Gianni e Tina.

Gli opinionisti non hanno mai creduto nella sincerità dei due partecipanti che, a loro dire, erano in studio solo per cercare visibilità. Dopo l'ennesima discussione in studio, Elena ha deciso di abbandonare il dating show e poco dopo l'ha seguita anche Maurizio, scegliendo di proseguire la loro frequentazione lontani dalle telecamere.

L'inizio fuori dagli studi di Canale 5 e i momenti condivisi sui social

Dopo l'uscita da Uomini e donne tra Maurizio ed Elena tutto sembrava procedere a gonfie vele e spesso la coppia ha condiviso sui social momenti vissuti insieme. Qualcosa, però, ha provocato la rottura improvvisa: stando alle dichiarazioni di Maurizio potrebbe trattarsi di quei limiti di cui spesso ha parlato anche in televisione. L'uomo non ha mai nascosto di avere dei blocchi a causa di delusioni passate che non gli permettevano di essere totalmente libero in un rapporto.