Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma dal 2 al 5 gennaio 2024 su Rai 1 non si esclude che Marta Guarnieri possa decidere di chiedere scusa al suo ex Vittorio Conti per averlo fatto soffrire, dopo che in passato ha scelto di troncare il loro matrimonio.

I due, infatti, avranno modo di confrontarsi e di rivedersi a distanza di circa due anni dall'addio che spezzò il cuore al proprietario del grande magazzino e, adesso, Marta potrebbe mettersi all'opera per cercare di rimediare e far breccia nuovamente nel cuore di Conti.

Marta e Vittorio avranno la possibilità di rivedersi e confrontarsi

In seguito al suo ritorno in città Marta si ritroverà "faccia a faccia" con il suo ex Conti e i due avranno la possibilità i parlarsi e di confrontarsi a distanza di un po' di anni dalla loro rottura definitiva.

Un addio che era stato voluto e deciso da Marta, dato che la donna sentì il bisogno di allontanarsi da Milano nonostante il marito l'avesse implorata di non andare via e di non gettare all'aria la loro relazione.

La donna scelse di fare di testa sua, lasciando Vittorio nel vortice della disperazione: per diverso tempo, infatti, l'uomo non era riuscito a rassegnarsi e non ebbe il coraggio di intraprendere una nuova eventuale relazione.

Marta può chiedere scusa a Conti nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore

Con le puntate della soap in programma dal 2 al 5 gennaio non si esclude che Marta possa rendersi conto per davvero della sofferenza che ha causato a Vittorio, prendendo la decisione che mandò all'aria il loro matrimonio.

La donna, divorata dai sensi di colpa, non si esclude che possa sentire il bisogno di chiedere scusa al suo ex compagno per quello che gli ha fatto.

In questo modo, Marta si dimostrerebbe disposta a ricucire lo strappo che si era venuto a creare nel loro rapporto, dimostrando a Conti di essere una persona diversa e non è escluso che possa anche tornare a far breccia nel suo cuore.

Fan divisi sul triangolo tra Vittorio, Marta e Matilde

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, i fan social si dividono in due fazioni: da un lato c'è chi spera in un ritorno di fiamma tra Marta e Vittorio, dall'altro invece c'è chi vorrebbe vedere Conti felice insieme a Matilde.

Tra i due era sbocciato l'amore ma sul più bello la donna ha scelto di trasferirsi in Giappone per sparire per un po' di tempo dagli occhi del marito Tancredi. Conti quindi ha dovuto accettare la sua scelta e non ha potuto viversi fino in fondo questa relazione, proprio quando ormai sembrava pronto per un nuovo amore.