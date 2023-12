La terza stagione di Terra Amara è agli sgoccioli. Giovedì 21 dicembre 2023 prenderà di fatti il via su Canale 5 il quarto ciclo di episodi che sarà anche l'ultimo della serie.

Cosa accadrà all'inizio della nuova stagione? Negli episodi in onda dal 21 al 23 dicembre 2023 le vicende di Zuleyha e di tutti gli altri personaggi saranno segnate dal drammatico assalto a villa Yaman a seguito del quale Demir sparirà nel nulla con Uzum che rimarrà ferita nello scontro a fuoco.

Giovedì 21 dicembre al via la quarta stagione di Terra Amara, anticipazioni: Demir sparisce

All'inizio della quarta stagione di Terra Amara le vicende ripartiranno da dove si sono interrotte nel finale della terza, ossia dall'assalto alla tenuta Yaman. Mentre Demir starà pianificando la propria fuga perchè accusato dell'omicidio di Sevda, un gruppo di criminali armati si introdurrà di nascosto e inizierà a dare fuoco alla villa e a sparare all'impazzata verso gli abitanti della tenuta. Nel primo episodio della quarta stagione tutti affronteranno le conseguenze della violenta aggressione subìta. Zuleyha sarà molto tesa in quanto Demir sparirà nel corso della sparatoria, con la protagonista della soap che avrà dunque il timore che sia stato rapito.

Nel frattempo Gaffur e Saniye saranno disperati per Uzum, in coma perchè ferita da un colpo di pistola. Praticamente subito inizieranno le indagini per scoprire il mandante dell'assalto con il procuratore che su suggerimento di Umit si convincerà che sia stato Demir ad organizzare il tutto per creare un diversivo che gli avrebbe permesso di fuggire e scappare così dall'accusa di aver ucciso Sevda.

Umit rapisce Adnan

Betul vorrà avere il controllo dell’azienda di Demir, ma sarà preoccupata poiché ignora l'identità dell'acquirente del 25% delle azioni della società vendute da Zuleyha. Nel frattempo, un certo Hakan apprenderà da Abdulkadir che il fratello Erkan è morto, investito da Alì Rahmet. Desideroso di vendetta, l'uomo deciderà di trasferirsi a Cukurova.

Intanto continueranno le ricerche di Demir. Mentre Zuleyha sarà disperata perché non avrà alcuna notizia del marito, a casa Fekeli avverrà un’esplosione. Casualmente Betul si troverà in casa in quel momento e metterà in salvo il piccolo Kerem Ali. Fikret sospetterà che sia opera di Hakan. Intanto, Umit rapirà Adnan con la complicità di Cumali. Zuleyha incontrerà la donna per riavere suo figlio, ma ne seguirà una violenta discussione e le cose prenderanno una brutta piega.

Il nuovo protagonista maschile di Terra Amara: chi è Hakan Gumusoglu

Nella quarta stagione arriverà un nuovo personaggio, Hakan Gumusoglu, il nuovo protagonista maschile interpretato da Ibrahim Celikkol che, dopo la scomparsa di Demir, sarà il nuovo amore di Zuleyha.

Ex compagno di studi ed ex socio in affari di Yaman, inizialmente l'uomo si presenterà con la falsa identità di Memhet Kara, nuovo socio della holding Yaman. Le sue intenzioni non saranno pacifiche. Hakan vorrà infatti distruggere l'azienda per punire Demir per avergli creato problemi in affari, ma soprattutto per aver sedotto e abbandonato sua sorella. Il comportamento del figlio di Adnan ha causato tanta sofferenza nella ragazza, al punto da volersi togliere la vita. La giovane non è comunque morta ma nel tentativo di farsi del male, verranno poi a sapere i telespettatori, ha perso la parola e l'uso delle gambe.